"Його сила надихала": після поранення на Донбасі чеський медик Тейлор помер у лікарні (фото)

У благодійній організації, засновником якої був загиблий медик, наголосили, що, окрім порятунку поранених на фронті, з першого дня війни він доставляв десятки поставок у важкодоступні райони, вивозив цивільних та координував добровольців.

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Медик з Чехії, засновник проекту Phoenix, який отримав у березні 2023 року важке осколкове поранення на Донбасі, помер у шпиталі. Про це повідомили 16 травня представники програми Phoenix у своєму офіційному Facebook.

Представники благодійної організації, діяльність якої, зокрема, була присвячена навчанню українських солдатів бойовій медицині, а представники допомагали українським захисникам на передовій, повідомили, що у квітні, Тейлор, який отримав поранення (в організації відмовляються розкривати його справжню особу), був переведений до лікарні у Празі. Однак його життя медикам урятувати не вдалося.

"З глибоким сумом повідомляємо вам цю новину. Тейлор, засновник проекту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від тяжкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби", – зазначено у повідомленні.

Справжнє ім'я героя в організації воліли не розкривати Фото: Facebook

За інформацією представників Phoenix, Тейлор з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повністю пожертвував своїм особистим та професійним життям, фінансами та сном. Окрім надання медичної допомоги на фронті, він організовував гуманітарну допомогу — з першого дня війни доставляв десятки поставок у важкодоступні райони, здійснював вивіз цивільних осіб, координував добровольців.

"Його самовідданість, сила і любов надихають нас продовжувати вдосконалювати себе як люди і допомагати іншим. Рішучість і особиста хоробрість Тейлора, які ґрунтуються на твердих принципах справедливості і свободи, є прикладом, якому ми всі повинні вчитися", — підкреслили представники організації.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що в боях з російськими військовими загинув сержант ЗСУ Андрій "Кельт" Лінійчук, якого називали найрезультативнішим українським зенітником.

Також нагадаємо, 4 квітня в бою за Бахмут загинув відомий діджей з Херсона Андрій "Мех" Мехряков, який прикривав своїх побратимів.