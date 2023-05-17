"Русофобские решения": шесть государств не подписали соглашение о реестре преступлений РФ

По информации СМИ, свои подписи на документе не поставили представители Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Сербии и Турции.

Related video

По состоянию на 17 мая шесть государств-членов Совета Европы не подписали соглашение о реестре преступлений, совершенных Россией, которое утвердили на саммите СЕ в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда".

На данный момент подписали документ или дали гарантии подписания 40 стран Совета Европы, США, Канада, Япония и Евросоюз как организация. Однако в Совете Европы состоит 46 государств.

По данным издания, в список тех, кто пока не подписал соглашение, вошли Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Отмечается, что Сербия, которая недавно публично обиделась на Украину, показательно проигнорировала саммит и уже заявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений.

"В Венгрии автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать Россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты", – говорится в публикации.

Между тем в Министерстве юстиции Украины, который вел переговоры по этому поводу, даже такой результат назвали фантастическим успехом.

"Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были до 35 стран", – призналась журналистам заместитель министра Ирина Мудрая.

Напомним, 17 мая спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что страны Евросоюза и блок НАТО превратились в участников полномасштабной войны России с Украиной. Так он прокомментировал снабжение ВСУ оружием Альянса.

12 апреля, специальный представитель США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин назвал российскую пропаганду, распространяющуюся посредством СМИ Сербии, угрозой региону Западных Балкан.