Экс-посла США в Украине могли отравить перед началом полномасштабной войны, – СМИ

Джон Хербст был послом США в Украине с сентября 2003 года по май 2006 года. Он критиковал политику Кремля, а также принимал участие в митингах в поддержку Украины.

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У бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Украине Джона Хербста были обнаружены симптомы отравления перед тем, как Российская Федерация начала полномасштабную войну. Об этом сообщает Атлантический совет 17 мая.

В аналитическом центре заявили, что в апреле 2021 года Джон Хербст, который также является старшим директором Евразийского центра Атлантического совета, заболел и у него появились симптомы, которые могли быть связаны с отравлением и повышенным уровнем токсинов.

Однако по данным Атлантического совета, лабораторные исследования не показали наличия токсичных соединений в крови дипломата.

"Мы связались с властями сразу же во время болезни посла Хербста, но по результатам проверки решили не предавать инцидент огласке", — заявил главный исполнительный директор Атлантического совета Фредерик Кемпе.

Как сообщают в издании Newsweek, через несколько недель после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, в марте 2022 года, Джон Хербст сказал, что война стала "настоящей катастрофой" для российского президента. По его словам, Путин "потерпел неудачу" в войне против Украины.

Журналисты отметили, что Хербст был послом США в Украине с сентября 2003 года по май 2006 года. Он поддавал критике политику Кремля, а также принимал участие в митингах в поддержку Украины.

Авторы публикации также пишут, ссылаясь на российские СМИ, что дипломат мог стать одним из по меньшей мере четырех человек, которые подверглись предполагаемому отравлению российскими спецслужбами.

Напомним, что 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России попытались отправить его помощника и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. По его словам, 8 февраля чеченский генерал-майор полиции получил письмо, пропитанное отравляющими веществами.

Ранее, 1 февраля, мы писали о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, его отравили и он нуждается в лечении. В ходе судебного заседания политик задрал футболку и показал, как он похудел за время пребывания под стражей.