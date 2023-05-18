СБУ вмешалась: YouTube-каналы, транслировавшие Киев во время обстрела, теперь показывают Крым

Во время атаки 16 мая камеры видеонаблюдения сняли работу ПВО в столице, все это можно было увидеть онлайн в интернете. После многочисленных статей в СМИ те же каналы начали показывать Симферополь, Саки и Евпаторию.

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YouTube-каналы, которые во время ракетных обстрелов 16 мая вели Live-трансляцию из украинских городов и показали работу ПВО в Киеве в онлайн-режиме, теперь передают ситуацию из оккупированного Крыма. Об этом пишет Фокус в статье "Инструмент для врага. Действительно ли в Украине нужно заблокировать все камеры наблюдения".

Взрывы в Киеве 16 мая в прямом эфире

Утром 17 мая Служба безопасности Украины отчиталась, что заблокировала веб-камеры, показавшие работу ПВО во время российской атаки. В ведомстве отметили, что некоторые из этих камер наблюдения находятся на балансе столичных коммерческих структур.

"Однако доступ к снятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в YouTube. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", — сообщили в СБУ.

Действительно, как минимум два YouTube-канала – OV Media и Zabby – сейчас ведут трансляцию из крымских городов.

На OV Media камеры передают ситуацию из Симферополя и Евпатории, а Zabby показывает Саки, Евпаторию, Бельбек под Севастополем, а также Донецк.

18 мая, трансляция из Крыма Трансляция из Крыма

Впрочем, некоторые из YouTube-каналов продолжают вести трансляцию из городов, подконтрольных Украине — в частности, из Сумской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областей.

Трансляция 17 мая уже после сообщения СБУ о блокировке камер

Напомним, 16 мая блоггер обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев. На своей странице в Instagram она опубликовала видео и подписала местонахождение.