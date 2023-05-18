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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ вмешалась: YouTube-каналы, транслировавшие Киев во время обстрела, теперь показывают Крым

YouTube, трансляция, каналы
Фото: discover.bot | Теперь в онлайн-режиме можно наблюдать за Крымом вместо Киева

Во время атаки 16 мая камеры видеонаблюдения сняли работу ПВО в столице, все это можно было увидеть онлайн в интернете. После многочисленных статей в СМИ те же каналы начали показывать Симферополь, Саки и Евпаторию.

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YouTube-каналы, которые во время ракетных обстрелов 16 мая вели Live-трансляцию из украинских городов и показали работу ПВО в Киеве в онлайн-режиме, теперь передают ситуацию из оккупированного Крыма. Об этом пишет Фокус в статье "Инструмент для врага. Действительно ли в Украине нужно заблокировать все камеры наблюдения".

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Взрывы в Киеве 16 мая в прямом эфире

Утром 17 мая Служба безопасности Украины отчиталась, что заблокировала веб-камеры, показавшие работу ПВО во время российской атаки. В ведомстве отметили, что некоторые из этих камер наблюдения находятся на балансе столичных коммерческих структур.

"Однако доступ к снятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в YouTube. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", — сообщили в СБУ.

Действительно, как минимум два YouTube-канала – OV Media и Zabby – сейчас ведут трансляцию из крымских городов.

На OV Media камеры передают ситуацию из Симферополя и Евпатории, а Zabby показывает Саки, Евпаторию, Бельбек под Севастополем, а также Донецк.

18 мая, трансляция из Крыма Fullscreen
18 мая, трансляция из Крыма
Трансляция из Крыма Fullscreen
Трансляция из Крыма
18 мая, трансляция из Крыма
Трансляция из Крыма

Впрочем, некоторые из YouTube-каналов продолжают вести трансляцию из городов, подконтрольных Украине — в частности, из Сумской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областей.

17 мая, трансляция, камеры, видеонаблюдение Fullscreen
Трансляция 17 мая уже после сообщения СБУ о блокировке камер

Напомним, 16 мая блоггер обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев. На своей странице в Instagram она опубликовала видео и подписала местонахождение.