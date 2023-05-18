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Воєнний фокус Російсько-українська війна

СБУ втрутилась: YouTube-канали, що транслювали Київ під час обстрілу, тепер показують Крим

YouTube, трансляція, канали
Фото: discover.bot | Тепер в онлайн-режимі можна дивитись за Кримом замість Києва

Під час атаки 16 травня камери відеоспостереження зняли роботу ППО в столиці, все це можна було побачити онлайн в інтернеті. Після чисельних статей в ЗМІ ті ж самі канали почали показувати Сімферополь, Саки та Євпаторію.

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YouTube-канали, які під час ракетного обстрілу 16 травня, вели Live-трансляцію з українських міст і показали роботу ППО в Києві в онлайн-режимі, тепер передають ситуацію з окупованого Криму. Про це пише Фокус в статті "Інструмент для ворога. Чи дійсно в Україні треба заблокувати всі камери спостереження".

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Вибухи в Києві 16 травня в прямому ефірі

Вранці 17 травня Служба безпеки України відзвітувала, що заблокувала вебкамери, які показали роботу ППО під час російської атаки. У відомстві зазначили, що деякі з цих камер спостереження перебувають на балансі столичних комерційних структур.

"Проте доступ до знятих файлів було відкрито для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі до ютубу. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", — повідомили в СБУ.

Дійсно, як мінімум два YouTube-канали — OV Media та Zabby — зараз ведуть трансляцію з кримських міст.

На OV Media камери передають ситуацію з Сімферополя та Євпаторії, а Zabby показує Саки, Євпаторію, Бельбек під Севастополем, а також Донецьк.

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18 травня, трансляція з Криму
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Трансляція з Криму
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Втім, деякі з YouTube-каналів продовжують вести трансляцію з міст, підконтрольних Україні, — зокрема з Сумської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей.

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Трансляція 17 травня вже після повідомлення СБУ про блокування камер

Нагадаємо, 16 травня блогерка оприлюднила кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео та підписала місце розташування.