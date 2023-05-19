"Идеальная цель": партизаны принялись за еще однин российской город, — "Атеш" (фото)

По данным движения, противники власти РФ планируют совершить связанную с авиацией диверсию в городе Ейск.

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Движение "Атеш" заявило о своем намерении начать партизанскую деятельность в городе Ейске. Они утверждают, что российская армия с аэродрома этого города осуществляет обстрелы мирных городов Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш"

"Наше движение продолжает работу по уничтожению тылов врага. В этом смысле Ейск — идеальная цель. Город имеет множество воинских частей и военный аэродром, с которого обстреливают мирные города", — написали партизаны.

Движение "Атеш" в городе Ейске

Участники движения выразили желание повторить подвиг своих товарищей, произошедший в Новосибирске. В том инциденте, произошедшем 9 мая, неизвестные партизаны подожгли российский самолет Су-24.

Ейск, РФ

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это военное партизанское движение, которое было создано крымскими татарами и украинцами в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины и внутри Российской Федерации. За время своего существования, участники движения заявляли о проведении нескольких успешных операций по нейтрализации российских военных и техники оккупантов.

Напомним, 12 мая агенты "Атеш" рассказали, что проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.

Ранее, 1 мая, в Центре национального сопротивления предупредили, что агенты ФСБ РФ переодеваются в гражданское и завязывают провокационные разговоры с населением на временно оккупированных территориях с целью выявления нелояльных местных. В ЦНС призывали быть осторожными и не делиться позицией с малознакомыми людьми.