"Ідеальна ціль": партизани взялися за ще одне російське місто, — "Атеш" (фото)

За даними руху, противники влади РФ планують здійснити пов'язану з авіацією диверсію в місті Єйськ.

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Рух "Атеш" заявив про свій намір розпочати партизанську діяльність у місті Єйську. Вони стверджують, що російська армія з аеродрому цього міста здійснює обстріл мирних міст України. Про це повідомили у Telegram-каналі руху "Атеш"

"Наш рух продовжує роботу зі знищення тилів ворога. У цьому сенсі Єйськ — ідеальна мета. Місто має безліч військових частин і військовий аеродром, з якого обстрілюють мирні міста", — написали партизани.

Рух "Атеш" у місті Єйську

Учасники руху виявили бажання повторити подвиг своїх товаришів, що стався у Новосибірську. У тому інциденті, який стався 9 травня, невідомі партизани підпалили російський літак Су-24.

Єйськ, РФ

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це військовий партизанський рух, який був створений кримськими татарами та українцями у вересні 2022 року на окупованих територіях України та всередині Російської Федерації. За час свого існування учасники руху заявляли про проведення кількох успішних операцій з нейтралізації російських військових та техніки окупантів.

Нагадаємо, 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами та очікують на "український курортний сезон" на півострові.

Раніше, 1 травня, у Центрі національного опору попередили, що агенти ФСБ РФ перевдягаються у цивільне та зав'язують провокаційні розмови з населенням на тимчасово окупованих територіях з метою виявлення нелояльних місцевих. У ЦНС закликали бути обережними та не ділитися позицією з малознайомими людьми.