"Побиты как после обстрела": оккупанты перевозят снаряды через Мариуполь, — Андрющенко (фото)

Советник мэра Мариуполя написал, что боекомплекты транспортируют в направлении Запорожской области, а также Волновахи и Угледара Донецкой области. С грузовиков, ранее вывезших армейцев РФ в направлении Бердянска, вернулись не все.

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В Мариуполе фиксируют перемещение грузовиков с российскими боеприпасами. Об этом 19 мая сообщил в соцсетях советник городского головы Петр Андрющенко.

В посте говорится, что приоритетное направление окупантов ныне — поселок Мангуш в Донецкой области и город Бердянск в Запорожской области. Дорога, по данным чиновника, занимает около суток.

"Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день возвращаются пустые и двигаются в сторону Новоазовска", — рассказал Андрющенко.

По его словам, это подтверждает, что логистика захватчиков до сих пор в плохом состоянии.

Также зафиксировали возобновление перемещения российских снарядов к северу области в направлении Волновахи и Донецка. В то же время вражеские силы, по информации советника мариупольского мэра, перекидывают боеприпасы в Донецкой области: из поселка Бойковское в направлении Угледара через село Гранитное.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Чиновник проинформировал и о перемещении вражеских военных: часть армейцев вывели из полигонов в городе Ялта во временно оккупированном Крыму и в селе Урзуф в Мариупольском районе Донецкой области.

"Перевозили грузовиками (вместе с БК) через Урзуф в сторону Бердянска в начале недели. В настоящее время вернулось в место базирования значительно меньшее количество грузовиков, сильно побитое как после обстрела", — отметил Андрющенко.

Напомним, вчера в Мариуполе слетела с дороги российская фура. Сообщалось, что она была загружена "чем-то военным".

Также 18 мая в Мариуполе раздались взрывы. Выяснилось, что российских солдат заставили стрелять в голое поле для создания атмосферы "передовой" к визиту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.