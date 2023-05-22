ВМС США создают группу MARCC для оказания оперативной помощи Украине

Группа быстрого реагирования сосредоточится на поддержке в чрезвычайных ситуациях в Украине и Тайване и будет выполнять срочные задания Пентагона.

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Военно-морские силы США создают новую организацию, целью которой является быстрое развертывание морских средств для ведения текущих и потенциальных будущих боевых действий, в том числе в Украине и Тайване, сообщает Defence News.

Структура оперативного реагирования MARCC будет получать срочные задания от Министерства обороны и работать во всех подразделениях ВМС и Корпуса морской пехоты, включая их исследовательские лаборатории, отделы закупок, боевые подразделения флота и спонсоров, с целью быстрого поиска и внедрения решения.

Источник издания отметил, что ВМС уже имеют доступ к ряду возможностей быстрого комплектования и быстрого ввода в строй морских средств, и эти инструменты успешно применялись в течение 15 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"MARCC первоначально сосредоточится на поддержке в чрезвычайных ситуациях в Украине и Тайване и будет обладать присущей ему гибкостью, чтобы адаптироваться к новым конфликтам или срочным требованиям и задачам Министерства обороны", — пояснил источник Defence News.

Работа MARCC не будет ограничена какой-либо конкретной технологической областью, поэтому ВМС решили создать гибкую команду, которая сможет привлекать специалистов по мере необходимости, а не создавать офис с большим штатом постоянных сотрудников, говорится в публикации

В служебной записке о создании группы отмечается, что постоянный исполнительный директор будет управлять и осуществлять всю деятельность группы, а также служить главным консультантом ВМС по стратегиям и ответам на срочные задачи.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford отправился в первую полноценную миссию в начале мая после ряда неудач и технических проблем. По данным The War Zone, военный корабль будет проводить операции в водах возле Европы.

19 мая подразделения Сил обороны Украины вместе с теробороной отработали высадку и захват плацдарма на Днепре. Также военные провели обучение по уничтожению вражеских диверсионно-разведывательных групп на воде, используя катера, которые были предоставлены США в 2022 году.