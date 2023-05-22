ВМС США створюють групу MARCC для надання оперативної допомоги Україні

Група швидкого реагування зосередиться на підтримці у надзвичайних ситуаціях в Україні й Тайвані та виконуватиме термінові завдання Пентагону.

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Військово-морські сили США створюють нову організацію, метою якої є швидке розгортання морських засобів для ведення поточних та потенційних майбутніх бойових дій, зокрема в Україні та Тайвані, повідомляє Defence News.

Структура оперативного реагування MARCC отримуватиме термінові завдання від Міністерства оборони та працюватиме у всіх підрозділах ВМС та Корпусу морської піхоти, включаючи їх дослідні лабораторії, відділи закупівель, бойові підрозділи флоту та спонсорів, з метою швидкого пошуку та впровадження рішення.

Джерело видання відзначило, що ВМС вже мають доступ до низки можливостей швидкого комплектування та швидкого введення в дію морських засобів, і ці інструменти успішно застосовувалися протягом 15 місяців з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України.

"MARCC спочатку зосередиться на підтримці у надзвичайних ситуаціях в Україні та Тайвані і матиме властиву йому гнучкість, щоб адаптуватися до нових конфліктів або термінових вимог та завдань Міністерства оборони", — пояснило джерело Defence News.

Робота MARCC не буде обмежена якоюсь конкретною технологічною областю, тому ВМС вирішили створити гнучку команду, яка зможе залучати фахівців у міру необхідності, а не створювати офіс із великим штатом постійних співробітників, йдеться у публікації.

У службовій записці про створення групи зазначається, що постійний виконавчий директор керуватиме і здійснюватиме всю діяльність групи, а також служитиме головним консультантом ВМС зі стратегій та відповідей на термінові завдання.

Раніше повідомлялося, що американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушив у першу повноцінну місію на початку травня після низки невдач та технічних проблем. За даними The War Zone, військовий корабель проводитиме операції у водах біля Європи.

19 травня підрозділи Сил оборони України разом із теробороною відпрацювали висадку та захоплення плацдарму на Дніпрі. Також військові провели навчання зі знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на воді, використовуючи катери, які були надані США 2022 року.