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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові відпрацювали захоплення плацдарму на Дніпрі (відео)

навчання

За словами Сергія Наєва, висадка десанту — це один з найскладніших видів операцій. Тому військові мають відточити всі навички до автоматизму.

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Військово-річковий дивізіон разом з підрозділами Сил тероборони відпрацювали знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на воді. Про це повідомляє Командування Обʼєднаних сил України.

Як заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв, в Україні є розгалужена річкова мережа, яка є природною перешкодою для просування військ. В такому випадку можуть проводитись десантні операції. Через цю загрозу командування оновило підхід до організації опору на воді, особливо в тих місцевостях, де дуже розгалужена система річок. Відтак було створено військово-річкову флотилію.

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"На необхідність створення військового річкового флоту на Дніпрі у березні минулого року вказували недружні дії з боку Білорусі, яка неофіційно підтримує агресію Російської Федерації проти України. До того ж варто взяти до уваги, що армія Білорусі має у своєму розпорядженні 19 суден військово-річкового дивізіону в Пінську та базу в Лоєві, тобто на самому кордоні з нами", — пояснив Наєв.

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Українські військові мають озброєнні катери, які можуть виконувати ряд завдань:

  • конвоювання;
  • охорона;
  • патрулювання;
  • ведення розвідки;
  • висадка десанту.

Катери Україні передали США наприкінці 2022 року. За словами Наєва, окрім знищення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, Сили оборони відпрацьовували захоплення плацдарму на березі.

"Висадка річкового десанту та захоплення визначеного плацдарму – це маленька частина першочергових завдань, до яких завжди готові воїни, що боронять Північний напрямок. Я задоволений підготовкою наших підрозділів", – підкреслив Наєв.

За легендою навчань на військові отримали повідомлення на напад на блокпост, на якому відбувається сутичка. Військові залучити групу швидкого реагування. Спочатку в небо запустили БПЛА, після чого виявили ДРГ у засідці. На місці перебування катери охорони висаджують передові загони, щоб провести дорозвідку. Вони знаходять спостережні пости противника й знищують його. Потім починається десант основної групи.

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Вогневі групи оточують ДРГ й затримує їх. Після цього конвой евакуював поранених та полонених. Наєв підкреслив, що десантування — це один з найскладніших тактичних операцій, бо треба довести спільні дії до автоматизму.

Нагадаємо, 7 грудня командувач Військово-морських сил Олексій Неʼжпапа заявив, що США передадуть Україні катери для посилення річкової флотилії.

23 червня ЗМІ заявили, що в Україні почали створювати річкову бойову флотилію. Перший дивізіон було вже створено.