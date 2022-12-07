Штати передадуть Україні бойові катери для посилення річкової флотилії, – Неїжпапа

Війську потрібні невеликі судна на виконання операцій у прирічних районах, особливо у півночі України.

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Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що США передадуть Україні катери для посилення річкової флотилії. Про це він повідомив в інтерв'ю для АрміяInform.

Один із напрямів посилення Військово-морських сил є розвиток річкової флотилії. За словами Неїжпапи, до повномасштабного вторгнення річкам мало приділяли уваги. Нині цю помилку виправляють. З перших днів після 24 лютого в Україні створили перший річковий дивізіон із цивільних суден. Тепер їх посилять американські катери.

"Завдяки нашим партнерам зі США ми вже отримали кілька річкових катерів, які зараз активно застосовуються як на південному, так і на північному напрямках нашої держави", — заявив Неїжпапа.

У чому важливість річкового флоту?

За словами Неїжпапи, важливість створення річкової флотилії полягає в тому, що саме такі сили мають забезпечувати підтримку у прирічних операційних районах. Особливо важливо створювати їх на півночі країни. Нині ВМС України має плани щодо посилення флотилії шляхом будівництва нових катерів та поставок від західних партнерів. Планується отримати від США катери різних класів, які працюватимуть у складі дивізіонів.

Головне тут, як стверджує командувач ВМС, діяти швидко, оскільки час у війні грає вирішальну роль. Україна має бути на крок попереду на землі, у повітрі, на морі та на річках.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Чорноморський флот РФ з початку вторгнення втратив 15% бойового складу. У ворога було 74 бойові кораблі.

Раніше повідомляли, що новий український корвет класу Ada отримав ім'я гетьмана Івана Мазепи.