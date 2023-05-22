Больше не кино: насколько технологии приблизились к фильму "Терминатор" (фото)

Уже сейчас есть полностью автономные беспилотники, способные самостоятельно найти и атаковать цель. Это поднимает вопрос ограничения или запрета таких роботов.

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В последние годы в мире фиксируется гонка беспилотных автономных систем. Есть вероятность, что через несколько лет БПЛА будет полноценной боевой единицей на поле боя без вмешательства людей. Об этом сообщается в анализе Defence 24.

Конвенция о конкретных видах обычного оружия не будет распространяться на беспилотники, потому что попытки ООН вынести это на рассмотрение блокирует РФ. А Штаты вместе с большинством стран ЕС и Израилем не желают ограничивать развитие технологий.

В издании отмечают, что война в Нагорном Карабахе, а теперь и в Украине, показывает, насколько близки армии к внедрению смертельных беспилотников. При этом не обязательно создавать их с нуля, иногда достаточно просто внести изменения в существующие технические решения.

Пункт управления армии США

Сейчас, несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, он довольно неточен. Еще в 2017 году исследователи в Японии пришли к выводу, что если изменить всего 1 пиксель, то в 74% случаев нейронная сеть воспринимала изображение неправильно. Стелс-бомбардировщик классифицировали как собаку, а черепаху как винтовку. Сейчас есть прогресс, однако в условиях боевых действий неразберихи будет еще больше.

Проблема с любым ограничением, как отмечают в издании, не столько в ограничении чего-либо, а в обеспечении контроля за ним. В качестве примера приводят Китай, выступающий за введение запрета на использование летальных роботов, однако фактически они внедряют передовые системы, включая стаи БПЛА. Более того, между 2005 и 2015 годами Китай имел 25% всех новых патентов ИИ, выданных в военной сфере в мире. Лидировали Штаты с показателем 26%.

Уже сейчас дроны способны самостоятельно обнаруживать цели и наводиться на них. Такие разработки есть во многих странах мира. Даже российский дрон "Куб" умеет распознавать цель. А в Израиле есть дрон-камикадзе Harop с возможностью атаковать цель без вмешательства оператора.

Интеграцию искусственного интеллекта в армию будет продолжаться и дальше. Сторонники ИИ утверждают, что причина военных преступлений, в основном, это человеческая злость и мстительность, а машины этого не могут почувствовать.

Чтобы не повторился сюжет "Терминатора", в мире уже есть организации, выступающие за ограничение боевых роботов. Одна из таких Stop Killer Robots, в которую входят более 180 неправительственных организаций. Они выступают за полное запрещение автономных роботов.

Напомним, 19 мая СМИ писали, что ученые создали работу под управлением ИИ, которое сможет действовать как человек.

18 мая в ВСУ показали работу с пулеметом на испытательном полигоне в Украине.