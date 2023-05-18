Самоходный робот-пулемет тестируют на полигоне в Украине – соцсети (видео)

При тестировании управление транспортным средством осуществляется в дистанционном режиме.

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Самоходный робот-пулемет испытывают на полигоне в Украине. Видео опубликовали в Telegram-канале Karymat.

В ролике можно увидеть украинские защитники проводящие испытания самоходного робота-пулемета. При тестировании управление транспортным средством осуществляется в дистанционном режиме.

Также модно услышать высказывание военного, который отметил, что всего лишь умелое управление дистанционным пультом требуется для работы с этой техникой. Он намекнул, что важно соблюдать профессионализм в своих действиях, чтобы не повторилась ситуация, когда Воздушные силы ВСУ в небе над Киевом сбили потерявшего управление во время планового полета беспилотник Bayraktar TB2.

Необычная техника ВСУ в войне с Россией

Украинские защитники часто используют технику, довольно редкую и сделанную собственными силами без помощи Минобороны. В частности, бойцы ВСУ принимают участие в боевых действиях на багги из ПТРК против танков Российской Федерации. Использование маневренных и легких автомобилей позволяет бойцам эффективно применять тактику "бей-беги" в битвах с "российским бронированным левиафаном".

Также видели и украинцы "Волгу" с пулеметом КПВТ и багги. Одна из компаний после полномасштабного вторжения РФ начала производить машины для нужд украинских военных и полиции. Пока они работают над багги на базе ГАЗ-67Б.

В батальоне АРЕЙ УДА из обычного транспортного средства удалось сделать своеобразное РСЗО. Похожий автомобиль показали воины батальона имени Шейха Мансура, когда применяли против российских захватчиков.

Напомним, 28 апреля стало известно, что в Сумах был создан боевой труд "Охотник". Техника поможет ВСУ в контрнаступлении. Беспилотный аппарат вооружен пулеметом и двумя РПГ, он может вести огонь по российским войскам денно и нощно, защищая украинцев. По словам инженеров, удобный интерфейс пульта позволяет управлять перемещением робота.