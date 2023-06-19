Использовать все инструменты. Что Вашингтон не понимает о сдерживании

Соединенные Штаты не могут себе позволить сосредоточиться в своем сдерживании исключительно на Китае — это было бы ошибкой. Поэтому американцы помогают Украине без ущерба в своей стратегии с Тайванем.

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С тех пор как почти 15 месяцев назад Россия вторглась в Украину, появились два лагеря, последовательно выступающие против американской военной помощи. В одном из них, как обычно, антивоенные активисты и сторонники "сдержанности", которые выступают против участия американских военных в иностранных войнах. Хотя эта группа в целом осуждает российскую агрессию, она отмечает, что Россия не нападала непосредственно на Соединенные Штаты. Таким образом, затраты на длительную войну с Россией и риски эскалации перевешивают выгоды от поддержки Украины.

Фокус перевел статью Рафаэля С. Коена о трудностях США в стратегии сдерживания.

Несколько более интересная группа – это "китайские ястребы". Пока все внимание общественности было сосредоточено на Украине, Китай усилил военное давление на Тайвань и все более язвительно высказывается в адрес США. В результате некоторые политики-республиканцы, комментаторы и консервативные избиратели установили причинно-следственную связь между двумя историями. Их нарратив выглядит примерно так: предоставление Америкой тысяч единиц техники, миллионов боеприпасов и десятков миллиардов долларов помощи Украине навредило сдерживанию по отношению к Китаю. По мнению сторонников этой идеи, ресурсы на сдерживание в одном регионе были потрачены за счет другого.

Однако сдерживание не является материальным объектом. Это, скорее, психологическое состояние. Хотя сдерживание не полностью отделено от материальных вещей, таких как развертывание платформ и запасов боеприпасов, восприятие, как правило, имеет большее значение, чем сами действия. Такое базовое представление должно помочь нам лучше понять предлагаемый "компромисс" между сдерживанием Китая и борьбой с Россией. С чисто военной точки зрения, помощь Украине не нанесла такого ущерба усилиям по защите Тайваня, как утверждают ее критики. Что еще более важно, с психологической точки зрения война в Украине – и активный ответ США и их союзников на этот вызов – укрепила восприятие Америки и ее возможностей сдерживания.

C психологической точки зрения война в Украине – и активный ответ США и их союзников на этот вызов – укрепила восприятие Америки и ее возможностей сдерживания Фото: U.S. Army

Ущерб сдерживанию?

Вопрос о том, действительно ли помощь Америки Украине идет в ущерб ее способности защитить Тайвань в случае необходимости, является весьма туманным. Правда, Соединенные Штаты уже обязались предоставить Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. Но как бы ни звучала эта цифра, она составляет примерно одну восьмую часть всего оборонного бюджета Пентагона, и менее половины из этих 100 миллиардов долларов приходится на военную сферу; остальное – гуманитарная помощь. Более того, Конгресс проголосовал за то, чтобы помощь Украине поступала из дополнительного бюджета, а это означает, что деньги, потраченные на поддержку Украины, не были изъяты за счет других усилий Министерства обороны, которые включают сдерживание Китая.

Украине помощь поступала из дополнительного бюджета, а это означает, что деньги, потраченные на поддержку Украины, не были изъяты за счет других усилий Министерства обороны, которые включают сдерживание Китая Фото: DW

В оперативном плане война в Украине привела к истощению арсенала армии. Соединенные Штаты отправили в Украину тысячи противотанковых ракет Javelin, зенитных ракет Stinger, 155-мм артиллерийских снарядов, десятки реактивных артиллерийских установок HIMARS, гаубиц, боевых машин Bradley, танков Abrams и других систем вооружения. Оборонно-промышленной базе потребуется некоторое время, чтобы восполнить эти потери.

Но все "потери" следует рассматривать в контексте. Несмотря на войну, армия удвоила потенциал, необходимый для борьбы в Тихом океане, включая ракеты дальнего радиуса действия и междоменные оперативные группы. Большая часть того, что армия поставила в Украину, было старым оружием, которое со временем будет пополнено новыми и лучшими версиями. Это, конечно, займет время, учитывая атрофию западной оборонной промышленной базы, но процесс постепенно идет. Например, война в Украине побудила Соединенные Штаты исправить десятилетиями существовавший системный недостаток в способности производить свои боеприпасы. И не только Министерство обороны признает эти недостатки; Конгресс также занимается решением проблемы боеприпасов. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты вполне могут оказаться в лучшем положении, чем до начала конфликта.

Что еще более важно, география диктует, что остановить вторжение Тайваня будет в основном под силу воздушным и морским силам, на которые помощь США Украине практически не оказала влияния. В последнем бюджетном запросе ВВС увеличили парк стелс-истребителей F-35 и количество танкеров KC-46, чтобы они могли действовать на дальних расстояниях в Индо-Тихоокеанском регионе. В декабре ВВС с большим энтузиазмом развернули новый дальний стелс-бомбардировщик B-21. Самое главное, что ВВС продолжают закупать больше боеприпасов дальнего радиуса действия, предназначенных для господства в воздухе и потопления кораблей.

Как и в случае ВВС, бюджетный запрос ВМС на следующий финансовый год вырос более чем на 11 миллиардов долларов

Аналогично обстоят дела с военно-морским флотом. Как и в случае ВВС, бюджетный запрос ВМС на следующий финансовый год вырос более чем на 11 миллиардов долларов. Ведомство продолжает закупать новые подводные лодки с баллистическими ракетами класса Columbia, ударные подводные лодки класса Virginia и множество других пилотируемых и беспилотных морских и воздушных систем – все они разработаны с учетом потребностей Индо-Тихоокеанского региона. Эти платформы едва ли входили в помощь Украине. И хотя ВМФ нуждается в большем количестве подобных платформ, оборонная промышленная база страдает от ряда ограничений, поэтому даже если ресурсы будут перенаправлены из Украины, это не решит проблему дефицита ресурсов ВМФ в одночасье.

К и без того значительному росту ВВС и ВМС добавляется резкий рост военного потенциала союзников, вызванный войной в Украине. Хотя они напрямую учитываются в целях Министерства обороны, они также являются фактором в уравнении сдерживания против Китая. Например, несмотря на войну в Украине, ряд союзников – включая Францию и, впервые, Германию – присоединились к военно-воздушным учениям в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку Европа стала более настороженно относиться к угрозе, исходящей от Китая.

В конечном итоге неочевидно, что война в Украине вредит способности Америки отвечать на агрессию в Индо-Тихоокеанском регионе. В краткосрочной перспективе война в Украине, возможно, повлияла на способность США вести наземную войну в регионе, но, как сказал министр обороны Роберт Гейтс, "будущий министр обороны, который посоветует президенту снова отправить большую американскую сухопутную армию в Азию… должен будет пройти медицинское обследование". В долгосрочной перспективе американские вооруженные силы, в том числе и сухопутные, станут только сильнее из-за конфликта в Украине.

Не забывайте о деталях

Война в Украине привела к истощению американских запасов, особенно наземных боеприпасов, в краткосрочной перспективе. В связи с этим встает интересный вопрос: влияет ли такой дефицит на сдерживание? Похоже, что нет.

Политики слишком часто думают о военной мощи в ее самых грубых формах. В качестве примера: никакие российские гиперзвуковые ракетные удары не удержали США и их союзников от оказания помощи Украине. Аналогичным образом, Китай за прошедшие годы значительно расширил свои ядерные и конвенциональные военные арсеналы, но это, похоже, не ослабило готовность США защищать Тайвань. Во всех случаях для сдерживания важна общая картина – например, вероятная цена конфликта в количестве жертв и ресурсов, – а не количество боеприпасов или платформ в арсенале. Поэтому акцент следует делать не на запасах, а на том, как война в Украине сформировала более широкую стратегическую картину возможностей и обороны США.

Каковы же эти "широкие" впечатления от Украины? Их, по крайней мере, три. Во-первых, на техническом уровне западное оружие – даже относительно старые системы – все еще хорошо работает. Достаточно взглянуть на сотни тысяч российских жертв и почти 10 тысяч единиц российской техники, поврежденной, уничтоженной или захваченной, включая некоторые самые современные системы, чтобы увидеть ощутимый эффект американской военной помощи. Учитывая, что Тайвань уже получает миллиарды долларов в виде американской военной техники, это должно заставить Пекин задуматься.

Достаточно взглянуть на сотни тысяч российских жертв и почти 10 тысяч единиц российской техники, поврежденной, уничтоженной или захваченной, включая некоторые самые современные системы, чтобы увидеть ощутимый эффект американской военной помощи Фото: 24 Канал

В стратегическом плане война в Украине подчеркивает, что Запад не так слаб и не так разделен, как многие предполагали. До начала войны в Украине вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты и их союзники воевать, оставался открытым. В конце концов, Соединенные Штаты погрязли во внутренних разногласиях, вызванных спорными выборами, и только что потерпели позорное поражение в Афганистане. Опросы показывали растущий изоляционизм среди американского населения, подталкиваемый настроениями "Америка прежде всего" справа и антивоенными прогрессистами слева. Два года назад незначительное большинство американцев поддержало идею защиты Тайваня в случае нападения на него – не слишком сильная поддержка, особенно учитывая, что война с Китаем почти наверняка будет долгой и кровопролитной.

Несмотря на свою типичную апатию к внешней политике, американская общественность проявляет удивительный и устойчивый интерес к Украине год спустя. Этот интерес и поддержка очень важны, поскольку военный потенциал – это только половина уравнения сдерживания. Другой и в некотором смысле более сложный аспект уравнения сдерживания – это демонстрация воли к применению силы.

Критики часто отмечают, что сдерживание зависит от контекста, и ответ на один кризис, конечно, не предопределяет аналогичный ответ на другой. Это действительно так. Но в данном случае недавняя история подкрепляет военные инвестиции в Тайвань и менее ощутимые, но не менее важные обещания. Администрация Байдена неоднократно обещала еще более жесткий ответ на вторжение Китая на Тайвань, чем на вторжение России в Украину, и опросы показывают, что значительное число американцев поддержали бы такой шаг. Таким образом, целью должен быть кумулятивный эффект сдерживания.

Прежде всего, украинский конфликт показывает, что войны в принципе непредсказуемы. В Украине война, которая, как почти все думали, закончится в считанные дни и принесет относительно чистую победу России, в итоге затянулась более чем на год и поставила режим Владимира Путина на весьма зыбкую почву. Это неприятное последствие для всех лидеров, думающих о применении силы в будущем – независимо от того, сидят ли они в Москве, Пекине или Вашингтоне.

В чем-то критики поддержки Украины правы. Сдерживание по отношению к Китаю ослабевает. В отличие от американо-российского военного баланса, по крайней мере, некоторые военные тенденции складываются в пользу Китая. Таким образом, китайский лидер Си Цзиньпин, в отличие от президента Владимира Путина, может позволить себе проявить терпение. Независимо от того, что Соединенные Штаты делают в Украине, в долгосрочной перспективе Китай будет сложнее сдерживать по мере роста его мощи и амбиций.

Си Цзиньпин, в отличие от президента Владимира Путина, может позволить себе проявить терпение

Однако с точки зрения политики, ключевой вопрос заключается в том, как Соединенные Штаты будут использовать имеющиеся у них сегодня инструменты для максимизации эффекта сдерживания. С оперативной точки зрения война в Украине не нанесла ущерба военному балансу против Китая. Фактически, Соединенные Штаты продемонстрировали, что они могут продолжать реализовывать свои возможности, ориентированные на Индо-Тихоокеанский регион, и при этом оказывать помощь Украине. Более того, война в Украине может даже помочь в долгосрочной перспективе, если она подтолкнет США и их союзников к пониманию того, что промышленная война – это не просто тема для учебников истории, и к ней нужно готовиться соответствующим образом.

Если сдерживание действительно является в первую очередь психологическим эффектом, то еще один ключевой вопрос заключается в том, что производит больший эффект: несколько дополнительных Javelin и HIMARS, стоящих на Тайване, или то, что авторитарный режим, с которым у вас дружба без границ, вторгся в страну более мелкого и слабого соседа?

В мире, который становится все более опасным, присутствует понятное стремление к стратегическому редукционизму – сосредоточиться на Китае как на "главной угрозе", исключая все остальное. Поддаваться этому искушению – ошибка. Будучи глобальной державой, Соединенные Штаты сталкиваются с многочисленными вызовами; они просто не могут позволить себе роскошь выбрать одного противника в одном регионе. Но даже если бы у них была возможность выбора, сдерживание – весьма эластичный товар. Хотя Соединенные Штаты и стоят перед некоторыми бинарными стратегическими выборами, сдерживание Китая как противоположность борьбы с Россией в Украине не является одним из них.

Об авторе:

Рафаэль С. Коэн – директор программы по стратегии и доктринам в непартийном некоммерческом проекте "Военно-воздушные силы" корпорации RAND.