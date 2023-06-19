Використовувати усі інструменти. Чого Вашингтон не розуміє про стримування

Сполучені Штати не можуть собі дозволити зосередитись у своєму стримуванні виключно на Китаї – це було б помилкою. Тому американці допомагають Україні без шкоди у своїй стратегії із Тайванем.

Related video

Відтоді як майже 15 місяців тому Росія вторглася в Україну, з'явилися два табори, які послідовно виступають проти американської військової допомоги. В одному з них, як і зазвичай, антивоєнні активісти та прихильники "стриманості", які виступають проти участі американських військових в іноземних війнах. Хоча ця група загалом засуджує російську агресію, вона зазначає, що Росія не нападала безпосередньо на Сполучені Штати. Так, витрати на тривалу війну з Росією та ризики ескалації переважують вигоди від підтримки України.

Фокус переклав статтю Рафаеля С. Коена про труднощі США у стратегії стримування.

Дещо цікавіша група – це "китайські яструби". Поки вся увага громадськості була зосереджена на Україні, Китай посилив військовий тиск на Тайвань і дедалі в’їдливіше висловлюється на адресу США. У результаті деякі політики-республіканці, коментатори та консервативні виборці встановили причинно-наслідковий зв'язок між цими двома історіями. Їхній наратив має приблизно такий вигляд: надання Америкою тисяч одиниць техніки, мільйонів боєприпасів і десятків мільярдів доларів допомоги Україні зашкодило стримуванню щодо Китаю. На думку прихильників цієї ідеї, ресурси на стримування в одному регіоні були витрачені за рахунок іншого.

Однак стримування не є матеріальним об'єктом. Це радше психологічний стан. Хоча стримування не повністю відокремлене від матеріальних явищ, таких як розгортання платформ і запаси боєприпасів, сприйняття, як правило, має більше значення, ніж самі дії. Таке базове уявлення має допомогти нам краще зрозуміти пропонований "компроміс" між стримуванням Китаю і боротьбою з Росією. Із суто військового погляду, допомога Україні не завдала такої шкоди зусиллям із захисту Тайваню, як стверджують її критики. Що ще важливіше, з психологічного погляду війна в Україні – й активна відповідь США та їхніх союзників на цей виклик – зміцнила сприйняття Америки та її можливостей стримування.

З психологічного погляду війна в Україні – й активна відповідь США та їхніх союзників на цей виклик – зміцнила сприйняття Америки та її можливостей стримування Фото: U.S. Army

Шкода для стримування?

Питання про те, чи справді допомога Америки Україні йде на шкоду її здатності захистити Тайвань у разі потреби, є досить туманним. Щоправда, Сполучені Штати вже зобов'язалися надати Україні допомогу на суму понад 100 мільярдів доларів. Але як би не звучала ця цифра, вона становить приблизно одну восьму частину всього оборонного бюджету Пентагону, і менше половини з цих 100 мільярдів доларів припадає на військову сферу; решта – гуманітарна допомога. Ба більше, Конгрес проголосував за те, щоб допомога Україні надходила з додаткового бюджету, а це означає, що гроші, витрачені на підтримку України, не було вилучено за рахунок інших ініціатив Міністерства оборони, які включають стримування Китаю.

Україні допомога надходила з додаткового бюджету, а це означає, що гроші, витрачені на підтримку України, не були вилучені за рахунок інших зусиль Міністерства оборони, які включають стримування Китаю Фото: DW

З оперативної точки зору війна в Україні призвела до виснаження арсеналу армії. Сполучені Штати відправили в Україну тисячі протитанкових ракет Javelin, зенітних ракет Stinger, 155-мм артилерійських снарядів, десятки реактивних артилерійських установок HIMARS, гаубиць, бойових машин Bradley, танків Abrams та інших систем озброєння. Оборонно-промисловій базі знадобиться деякий час, щоб поповнити ці втрати.

Але всі "втрати" слід розглядати в контексті. Незважаючи на війну, армія подвоїла потенціал, необхідний для боротьби в Тихому океані, включно з ракетами дальнього радіусу дії та міждоменними оперативними групами. Більша частина того, що армія поставила в Україну, була старою зброєю, яку згодом замінять новіші і кращі версії. Це, звісно, триватиме певний час з огляду на атрофію західної оборонної промислової бази, але процес поступово йде. Наприклад, війна в Україні спонукала Сполучені Штати виправити системний недолік у здатності виробляти свої боєприпаси, який існував десятиліттями. І не тільки Міністерство оборони визнає ці недоліки; Конгрес також займається вирішенням проблеми боєприпасів. У довгостроковій перспективі Сполучені Штати цілком можуть опинитися в кращому становищі, ніж до початку конфлікту.

Що ще важливіше, географія показує, що зупинити вторгнення Тайваню буде в основному під силу повітряним і морським силам, на які допомога США Україні практично не вплинула. В останньому бюджетному запиті ВПС збільшили парк стелс-винищувачів F-35 і кількість танкерів KC-46, щоб вони могли діяти на далеких відстанях в Індо-Тихоокеанському регіоні. У грудні ВПС з великим ентузіазмом розгорнули новий дальній стелс-бомбардувальник B-21. Найголовніше, що ВПС продовжують закуповувати більше боєприпасів дальнього радіусу дії, призначених для панування в повітрі і потоплення кораблів.

Як і у випадку ВПС, бюджетний запит ВМС на наступний фінансовий рік зріс на понад 11 мільярдів доларів

Аналогічно йдуть справи з військово-морським флотом. Як і у випадку ВПС, бюджетний запит ВМС на наступний фінансовий рік зріс більш ніж на 11 мільярдів доларів. Відомство продовжує закуповувати нові підводні човни з балістичними ракетами класу Columbia, ударні підводні човни класу Virginia і безліч інших пілотованих і безпілотних морських і повітряних систем – всі вони розроблені з урахуванням потреб Індо-Тихоокеанського регіону. Ці платформи навряд чи входили в допомогу Україні. І хоча ВМФ потребує більшої кількості подібних платформ, оборонна промислова база страждає від низки обмежень, тому навіть якщо ресурси будуть переспрямовані з України, це не вирішить проблему дефіциту ресурсів ВМФ відразу.

До і без того значного зростання ВПС і ВМС додається різке зростання військового потенціалу союзників, викликане війною в Україні. Хоча вони безпосередньо враховуються в цілях Міністерства оборони, вони також є змінною в рівнянні стримування проти Китаю. Наприклад, незважаючи на війну в Україні, низка союзників – включно з Францією і, вперше, Німеччиною – долучилися до військово-повітряних навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки Європа почала насторожено ставитися до загрози з боку Китаю.

Зрештою неочевидно, що війна в Україні шкодить здатності Америки відповідати на агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні. У короткостроковій перспективі війна в Україні, можливо, вплинула на здатність США вести наземну війну в регіоні, але, як сказав міністр оборони Роберт Гейтс, "майбутній міністр оборони, який порадить президенту знову відправити велику американську сухопутну армію в Азію… повинен буде пройти медичне обстеження". У довгостроковій перспективі американські збройні сили, зокрема й сухопутні, стануть тільки сильнішими через конфлікт в Україні.

Не забувайте про деталі

Війна в Україні призвела до виснаження американських запасів, особливо наземних боєприпасів, у короткостроковій перспективі. У зв'язку з цим постає цікаве питання: чи впливає такий дефіцит на стримування? Схоже, що ні.

Політики занадто часто думають про військову міць в її найгрубіших формах. Як приклад: жодні російські гіперзвукові ракетні удари не втримали США та їхніх союзників від надання допомоги Україні. Аналогічно, Китай за минулі роки значно розширив свої ядерні та конвенційні військові арсенали, але це, схоже, не послабило готовність США захищати Тайвань. У всіх випадках для стримування важлива загальна картина – наприклад, імовірна ціна конфлікту в кількості жертв і ресурсів, – а не кількість боєприпасів або платформ в арсеналі. Тому акцент слід робити не на запасах, а на тому, як війна в Україні сформувала ширшу стратегічну картину спроможностей і оборони США.

Які ж ці "широкі" враження від України? Їх, принаймні, три.

По-перше, на технічному рівні західна зброя (навіть відносно старі системи) досі добре працює. Достатньо поглянути на сотні тисяч жертв і майже 10 тисяч одиниць російської техніки, пошкодженої, знищеної або захопленої, включно з деякими найсучаснішими системами, щоб побачити відчутний ефект американської військової допомоги. З огляду на те, що Тайвань уже отримує мільярди доларів у вигляді американської військової техніки, це повинно змусити Пекін замислитися.

Достатньо поглянути на сотні тисяч російських жертв та майже 10 тисяч одиниць російської техніки, пошкодженої, знищеної чи захопленої, включаючи деякі найсучасніші системи, щоб побачити відчутний ефект американської військової допомоги Фото: 24 Канал

У стратегічному плані війна в Україні підкреслює, що Захід не такий слабкий і розділений, як багато хто припускав. До початку війни в Україні питання про те, чи будуть Сполучені Штати та їхні союзники воювати, залишалося відкритим. Зрештою, Сполучені Штати загрузли у внутрішніх розбіжностях, викликаних суперечливими виборами, і щойно зазнали ганебної поразки в Афганістані. Опитування показували підвищений ізоляціонізм серед американського населення, що підживлюється настроями "Америка понад усе" справа та антивоєнними прогресистами зліва. Два роки тому незначна більшість американців підтримала ідею захисту Тайваню в разі нападу на нього – не надто сильна підтримка, особливо з огляду на те, що війна з Китаєм майже напевно буде довгою і кровопролитною.

Незважаючи на свою типову апатію до зовнішньої політики, американська громадськість проявляє дивовижний і стійкий інтерес до України рік потому. Цей інтерес і підтримка дуже важливі, оскільки військовий потенціал – лише половина рівняння стримування. Інший і в деякому сенсі складніший аспект – це демонстрація волі до застосування сили.

Критики часто зазначають, що стримування залежить від контексту, і відповідь на одну кризу, звісно, не зумовлює аналогічної відповіді на іншу. Це дійсно так. Але в такому випадку недавня історія вказує на військові інвестиції в Тайвань і менш відчутні, але не менш важливі обіцянки. Адміністрація Байдена неодноразово обіцяла ще більш жорстку відповідь на вторгнення Китаю на Тайвань, ніж на вторгнення Росії в Україну, і опитування показують, що значна кількість американців підтримала б такий крок. Так, метою має бути кумулятивний ефект стримування.

Перш за все, український конфлікт показує, що війни в принципі непередбачувані. В Україні війна, яка, як майже всі думали, закінчиться за лічені дні та принесе відносно чисту перемогу Росії, у підсумку затягнулася більш як на рік і поставила режим Володимира Путіна на вельми хитке підґрунтя. Це неприємний наслідок для всіх лідерів, які думають про застосування сили в майбутньому, – незалежно від того, чи сидять вони в Москві, Пекіні або Вашингтоні.

У чомусь критики підтримки України мають рацію. Стримування щодо Китаю слабшає. На відміну від американсько-російського військового балансу, принаймні деякі військові тенденції складаються на користь Китаю. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін, на відміну від президента Володимира Путіна, може дозволити собі проявити терпіння. Незалежно від того, що Сполучені Штати роблять в Україні, у довгостроковій перспективі Китай буде складніше стримувати в міру зростання його могутності та амбіцій.

Сі Цзіньпін, на відміну від президента Володимира Путіна, може дозволити собі проявити терпіння

Однак політично ключове питання полягає в тому, як Сполучені Штати використовуватимуть наявні в них сьогодні інструменти для максимізації ефекту стримування. З оперативної точки зору війна в Україні не завдала шкоди військовому балансу проти Китаю. Фактично, Сполучені Штати продемонстрували, що вони можуть продовжувати реалізовувати свої можливості, орієнтовані на Індо-Тихоокеанський регіон, і при цьому надавати допомогу Україні. Ба більше, війна в Україні може навіть допомогти в довгостроковій перспективі, підштовхнувши США та їхніх союзників до розуміння того, що промислова війна – це не просто тема для підручників історії, і до неї потрібно готуватися відповідним чином.

Якщо стримування справді є насамперед психологічним, то ще одне ключове питання полягає в тому, що справляє більший ефект: кілька додаткових Javelin і HIMARS, які стоять на Тайвані, чи те, що авторитарний режим, з яким у вас дружба без кордонів, вторгся в країну дрібнішого й слабшого сусіда?

У світі, який стає дедалі небезпечнішим, присутнє зрозуміле прагнення до стратегічного редукціонізму – зосередитися на Китаї як на "головній загрозі", виключаючи все інше. Піддаватися цій спокусі – помилка. Будучи глобальною державою, Сполучені Штати стикаються з численними викликами; вони просто не можуть дозволити собі розкіш вибрати одного противника в одному регіоні. Але навіть якби у них була можливість вибору, стримування – вельми еластичний товар. Хоча Сполучені Штати і стоять перед деякими бінарними стратегічними виборами, стримування Китаю як протилежність боротьбі з Росією в Україні не є одним із них.

Про автора

Рафаель С. Коен – директор програми зі стратегії та доктрин у непартійному некомерційному проєкті "Військово-повітряні сили" корпорації RAND.