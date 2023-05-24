"Смерти ради эго и имперских амбиций": Путин не сможет выиграть войну в Украине, — Уоллес

Глава Минобороны Великобритании считает, что международное сообщество на фоне российской агрессии станет лишь сильнее поддерживать Киев. Речь идет о всевозможных видах вооружения, среди которых есть и истребители F-16.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин должен осознать, что не сможет победить в войне против Украины. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Киеве 24 мая.

По его словам, западные партнеры продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока ВСУ не победят российскую агрессию и с каждым разом эта помощь будет только усиливаться.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит на смерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", — говорится в сообщении.

Отдельно он отметил, что право Украины на самооборону было предоставлено Статутом ООН и его невозможно оспорить. Несмотря на все международные законы и Женевскую конвенцию, российские оккупанты и Кремль продолжает целенаправлено направлять оружие на население Украины, поэтому у Украины есть право на то, чтобы защищать себя и просить помощи у своих друзей и союзников.

Это международное право относится ко всем и не действует лишь на определенные государства.

"Сейчас Россия начинает осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать Украине всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас — F-16", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая в Великобритании сообщали, что Владимир Путин может применить химическое оружие при успехах ВСУ в контрнаступлении. По словам Бена Уоллеса, уже были примеры, когда армия Российской Федерации массово травила сирийцев, помогая режиму Асада.