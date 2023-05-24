Постоянно таскали на допросы, а он ждал ВСУ: оккупанты казнили мужчину в Луганской области, — ОВА

Украинец во время оккупации Сватового не изменил свою патриотическую точку зрения и с нетерпением ждал деоккупации Луганщины.

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На оккупированной части Луганской области российские оккупанты казнили мужчину из-за проукраинских взглядов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Оккупанты повесили мужчину на Сватовщине. У него была четкая проукраинская позиция. Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения", — сообщил председатель ОВА.

По его информации, мужчину повесили в его родном селе Нижняя Дуванка.

Артем Лысогор выразил надежду, что палачей украинца найдут, и их ожидает справедливое наказание.

Напомним, что 11 апреля в телеграмм-каналах распространили видео, на котором оккупанты убивают украинского военнопленного. Ему живьем перерезали горло. В конце видеоролика палачи показали бронежилет-разгрузку замученного, с шевроном, желто-голубой лентой ВСУ.

В ГУР Минобороны считают, что россияне распространили видео с обезглавливанием бойца ВСУ для сеяния паники. В частности, в разведке считают, что публичными пытками и казнями россияне запугивают собственных армейцев, чтобы те боялись сдаваться в плен.