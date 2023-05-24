Постійно тягали на допити, а він чекав на ЗСУ: окупанти стратили чоловіка на Луганщині, — ОВА

Українець під час окупації Сватового не змінив свою патріотичну точку зору і з нетерпінням чекав на деокупацію Луганщини.

Related video

На окупованій частині Луганської області російські окупанти стратили чоловіка через проукраїнські погляди. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію. Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення", — повідомив голова ОВА.

За його інформацією, чоловіка повісили у його рідному селі Нижня Дуванка.

Артем Лисогор висловив сподівання, що катів українця знайдуть, і на них очікує справедливе покарання.

Нагадаємо, що 11 квітня в телеграм-каналах поширили відео, на якому окупанти вбивають українського військовополоненого. Йому живцем перерізали горло. В кінці відеоролика кати показали бронежилет-розвантаження закатованого, з шевроном, жовто-блакитною стрічкою ЗСУ.

У ГУР Міноборони вважають, що росіяни поширили відео із обезголовленням бійця ЗСУ для сіяння паніки. Зокрема, у розвідці вважають, що публічними катуваннями та стратами" росіяни залякують власних армійців, щоб ті боялися здаватись у полон.