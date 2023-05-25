"Здесь нет чувства усталости": половина американцев поддерживают военную помощь Украине, — AP

По словам журналистов, опрос американцев показал, что 62% из них считают Россию врагом Соединенных Штатов. А 48% очень обеспокоены влиянием Кремля в мире.

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Уровень поддержки Украины со стороны американцев остается высоким. Выяснилось, что половина населения США поддерживает продолжающиеся поставки Пентагоном оружия на Украину, чтобы та могла защититься от вторжения России. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на исследование Harris School Чикагского университета общественной политики.

Сообщается, что исследователи в апреле провели опрос, согласно результатам которого большинство как демократов, так и республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине.

Однако, как сказано в материале, народная поддержка санкций США против России испытала самое значительное падение, упав с 71% год назад до 58% этой весной. По мнению аналитиков, снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали инфляции.

"Здесь нет чувства усталости Америки от Украины", — сказал старший политолог исследовательского центра RAND Самюэль Чарап.

Исследователи пришли к выводу, что подавляющее большинство взрослых американцев считают, что Россия совершила военные преступления во время конфликта. Пожилые люди чаще рассматривают российское вторжение как неоправданную попытку свергнуть украинское правительство — 79% среди людей в возрасте 45 лет и старше.

Согласно результатам опроса, в целом 62% считают Россию врагом — или главным врагом — Соединенных Штатов. А 48% очень обеспокоены влиянием России в мире. Только 8% жителей США положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

Как рассказала посол Украины в США Оксана Макарова, поддержка Украины в американском обществе очень сильна, несмотря на то, что война с Россией часто не занимает первое место в американских новостях.

Ранее СМИ сообщали, что США могут выкупить у Израиля ударные вертолеты Apache для передачи их Украине. Вертолеты Apache первого поколения, состоящие на вооружении ВВС Израиля, могут быть переданы ВСУ. Взамен израильская армия получит 20 машин Apache варианта Echo.

Кроме того, напомним, что США ускорили поставки вооружения Украине на 30%. Американские военные признались, что после окончания Холодной войны идея о том, что придется быстро извлекать технику со складов, казалась маловероятной. Поэтому им пришлось оттачивать навыки быстрого перемещения грузов через Атлантику.