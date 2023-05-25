Крушение вертолета в Броварах: в МВД рассказали, когда покажут результаты расследования

Трагедия унесла жизни главы МВД Дениса Монастырского, его первого зама Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича. Новый глава министерства обещает быстро обнародовать результаты проверок.

Related video

Результаты расследования аварии вертолета в Броварах Киевской области представят "достаточно быстро". Об этом заявил 25 мая министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью агентству "РБК-Украина".

По данным чиновника, дело расследуют Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований.

"Надеюсь, в ближайшее время сможем поделиться результатами данного производства. С моей стороны было бы некорректно комментировать ход досудебного расследования, не относящегося к МВД", — добавил Клименко.

Глава МВД Украины рассказал о выводах, которые сделали после трагедии во избежание подобных случаев. Руководство начало коренным образом менять систему управления внутренней авиацией МВД.

"Запретили всем руководителям пользоваться во время военного положения авиационным транспортом — это и вертолеты, и самолеты. Вопрос и в подготовке техперсонала. Авиационной техники в МВД достаточно много", — указал министр.

Правоохранители и Мининфраструктуры, по его сведениям, приступили к созданию единой системы функционирования европейского авиапарка Украины.

Напомним, что утром 18 января вертолет ГСЧС с топ-чиновниками МВД разбился в Броварах под Киевом. Трагедия унесла жизни 18 человек, в том числе главы ведомства Дениса Монастырского, первого замглавы МВД Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича.

Клименко говорил, что падение вертолета в жилом квартале стало результатом полномасштабной войны с Россией. А 6 февраля он говорил, что расследование причин аварии можно завершить за два месяца.