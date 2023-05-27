"Не существует такой силы": у Зеленского объяснили, почему переговоры с РФ невозможны

Сейчас представители Украины обсуждают реализацию "Формулы мира" Владимира Зеленского с Турцией.

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Украинские власти в настоящее время не могут вести никаких переговоров с Россией. Об этом 27 мая в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска России", — заявил чиновник.

Зато Украина сейчас активно ведет переговоры с Турцией. Андрей Ермак пишет, что по поручению президента Владимира Зеленского вместе с другими представителями ОПУ провел видеоконференцию с турецкой делегацией под руководством Ибрагима Калина — главного советника президента Тайипа Эрдогана. Украина и Турция договорились о новых шагах для реализации "Формулы мира" и продления зерновой инициативы

"Наши переговоры состоялись в рамках сотрудничества Украины и Турции, особенно интенсивного с начала полномасштабного вторжения России. Оборона и развитие диалога со странами Глобального Юга – мы двигаемся вперед в этих вопросах, и Турция является важным партнером", — добавил Андрей Ермак.

23 мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк допустил мирные переговоры с Россией. По его мнению, это возможно только в случае если россияне изменят свой политический строй. Впрочем, даже в этом случае Украина не будет подписывать мирный договор, но потребует репараций, наказания военных преступников и демилитаризации.

В начале мая американский политолог Генри Киссинджер спрогнозировал переговоры между Украиной и Россией до конца 2023 года. По его мнению, этому сильно поспособствует политика Китая.