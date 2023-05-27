"Не існує такої сили": у Зеленського пояснили, чому переговори з РФ неможливі

Наразі представники України обговорюють реалізацію "Формули миру" Володимира Зеленського з Туреччиною.

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Українська влада нині не може вести жодних переговорів з Росією. Про це 27 травня у Telegram написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство та керівництво держави говорити з росіянами, поки на нашій території стоять війська Росії", — заявив чиновник.

Натомість Україна зараз активно веде переговори із Туреччиною. Андрій Єрмак пише, що за дорученням президента Володимира Зеленського разом з іншими представниками ОПУ провів відеоконференцію з турецькою делегацією під керівництвом Ібрагіма Каліна – головного радника президента Таїпа Ердогана. Україна та Туреччина домовилися про нові кроки для реалізації "Формули миру" та продовження зернової ініціативи

"Наші переговори відбулися в рамках співробітництва України та Туреччини, особливо інтенсивного з початку повномасштабного вторгнення Росії. Оборона та розвиток діалогу з країнами Глобального Півдня – ми рухаємося вперед у цих питаннях, і Туреччина є важливим партнером", — додав Андрій Єрмак.

23 травня радник голови ОПУ Михайло Подоляк допустив мирні переговори з Росією. На його думку, це можливо лише у випадку, якщо росіяни змінять свій політичний устрій. Втім, навіть у цьому випадку Україна не підписуватиме мирного договору, але вимагатиме репарацій, покарання військових злочинців та демілітаризації.

На початку травня американський політолог Генрі Кісінджер спрогнозував переговори між Україною та Росією до кінця 2023 року. На його думку, цьому сприятиме політика Китаю.