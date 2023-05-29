Не делятся взятками: оккупанты заменяют коллаборантов на Донбассе гражданами РФ, — ЦНС

Руководство РФ планирует создать в Донецкой области новую "прокуратуру". Работать туда отправят людей, которые будут больше идти на контакт и делиться деньгами.

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Российские оккупанты начали заменять местных коллаборантов на территории временно оккупированной Донецкой области гражданами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 29 мая.

По информации украинского подполья, на Донбассе россияне начали с самого начала создавать "прокуратуру", так как местные жители не делятся взятками с руководством.

"Российские оккупанты создали ликвидационную комиссию для так называемой "генеральной прокуратуры ДНР", которой руководят местные коллаборанты. Причины в том, что российское руководство недовольно объемами коррупционных "собраний", которые данная "структура" передает наверх", — говорится в сообщении.

Теперь, вместо прошлого органа будет создана новая "прокуратура ДНР", которая будет иметь другой налоговый номер.

Отвечать за это будут не местные коллаборанты, как было до этого. Россияне назначили своих людей, которые прибудут непосредственно в область из Российской Федерации. Это будет для них своеобразная командировка, как отметили далее в Центре национального сопротивления.

Напомним, 23 мая сообщалось, что в Херсонской области коллаборанты вместе с ФСБ ездят по селам и забирают людей. Они ставят надписи "ВСУ" на домах украинцев. В дальнейшем в соответствующие локации приезжают российские силовики.

17 мая сообщалось, что коллаборанты начали вывозить свои семьи из Луганской области в Россию. По данным главы Луганской военной администрации, предатели, в преддверии надвигающегося украинского контрнаступления, испытывают страх, поэтому начали поиск партизан.