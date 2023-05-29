Не діляться хабарами: окупанти замінюють колаборантів на Донбасі громадянами РФ, — ЦНС

Керівництво РФ планує створити в Донецькiй областi нову "прокуратуру". Працювати туди відправлятимуть людей, які більше йтимуть на контакт і ділитимуться грошима.

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Російські окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на території тимчасово окупованої Донецької області громадянами РФ. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 29 травня.

За інформацією українського підпілля, на Донбасі росіяни почали із самого початку створювати "прокуратуру", оскільки місцеві жителі не діляться хабарами з керівництвом.

"Російські окупанти створили ліквідаційну комісію для так званої "генеральної прокуратури ДНР", якою керують місцеві колаборанти. Причини в тому, що російське керівництво незадоволене обсягами корупційних "зборів", які ця "структура" передає нагору", — йдеться в повідомленні.

Тепер замість минулого органу буде створено нову "прокуратуру ДНР", яка матиме інший податковий номер.

Відповідатимуть за це не місцеві колаборанти, як було раніше. Росіяни призначили своїх людей, які прибудуть безпосередньо в область із Російської Федерації. Це буде для них своєрідне відрядження, як зазначили далі в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що на Херсонщині колаборанти разом із ФСБ їздять по селах і забирають людей. Вони ставлять написи "ЗСУ" на будинках українців. Далі у відповідні локації приїжджають російські силовики.

17 травня повідомлялося, що колаборанти почали вивозити свої сім'ї з Луганської області в Росію. За даними голови Луганської військової адміністрації, зрадники, напередодні українського контрнаступу, що наближається, відчувають страх, тому почали пошук партизанів.