"Землетрясение" в Киеве: эксперт объяснил с чем может быть связана природа толчков

Как отмечает геофизик Александр Кендзера, если в украинской столице и было землетрясение — оно было настолько слабым, что его не смогло зафиксировать специальное оборудование.

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Эксперт объяснил, что за подозрительные вибрации могли чувствовать жители Киева в ночь на 28 мая, когда Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Об этом 29 мая рассказал директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера в комментарии для ТСН.ua.

По его словам, вибрация неизвестного происхождения может быть связана с работой украинской ПВО, то есть эффектами от взрывов.

"Сказать было землетрясение или нет, сейчас точно никто не сможет по одной простой причине – возле Киева находится всего три станции наблюдения, их мало, чтобы можно было четко отличить взрывы от землетрясения. Если толчки достаточно сильны – 2 –3,3 балла, тогда и имеющихся станций хватает для идентификации землетрясения", — отметил Кендзера.

Он уточнил, что в случае, если в столице Украины и было землетрясение, то настолько слабое, что оно даже не смогло быть зафиксированным на оборудовании, чтобы выяснить его спектры и объемы волн.

Также он уточнил, что для того, чтобы фиксировать мелкие землетрясения, по территории Украины нужно устанавливать больше станций, а сейчас таких станций хватает только на территории Карпат, где землетрясения происходят чаще всего.

А вот в Киеве и центральной Украине, по его словам, землетрясения происходят очень редко, но их фиксирование важно для ученых, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию.

"Например, недавно произошло землетрясение в 20 километрах к западу от Полтавы. Оно случилось на границе Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Его магнитуда была 3,5 по шкале Рихтера. Параметры были определены практически всеми станциями наблюдения, которые находятся на территории Украины. Было достаточно легко распознать – землетрясение или эффект от взрывов", – пояснил специалист.

Напомним, 28 мая жители Киева ночью 28 мая могли чувствовать вибрации. По словам мэра города Виталия Кличко это было не землетрясение, а процесс перевозки на фронт нового мощного оружия.

Также напомним,что армия России ночью 28 мая нанесла массированный удар иранскими дронами по Киеву. В направлении столицы и других украинских городов выпустили более 50 иранских БПЛА — максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.