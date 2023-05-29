Ракетные удары ВС РФ по Украине: Буданов обещает скорый ответ (видео)

Начальник военной разведки расстроил "любителей" испугать Украину: никто никуда не убежал, все работают. Ответ ВСУ на обстрелы не заставит себя ждать.

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Террористические действия войск России в Украине в очередной раз провалились. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, его обращение показала в Telegram пресс-служба ГУР.

"Все те, кто в Российской Федерации до сих пор верили, верят или мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас немножко расстроить – это не так", – отметил Буданов.

Глава ГУР заверил, что все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять работу.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект. Вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не замедлится. Ждите, скоро все увидите", — заключил начальник военной разведки.

Напомним, что в украинском командовании сообщали об уничтожении всех выпущенных ракет по Киеву силами ПВО Украины. ВС РФ запустили по столице 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К".

Фокус писал 29 мая о взрывах, которые слышали в разных районах Киева. В некоторых местах обломки ракет упали на проезжую часть.