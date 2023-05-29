Ракетні удари ЗС РФ по Україні: Буданов обіцяє швидку відповідь (відео)

Начальник військової розвідки засмутив "любителів" злякати Україну: ніхто нікуди не втік, усі працюють. Відповідь ЗСУ на обстріл не змусить себе чекати.

Related video

Терористичні дії військ Росії в Україні вкотре провалилися. Про це сказав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, його звернення показала у Telegram пресслужба ГУР.

"Всі ті, хто в Російській Федерації досі вірили, вірять чи мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас трошки засмутити — це не так", — зазначив Буданов.

Глава ГУР запевнив, що всі як перебували, так і надалі перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати роботу.

"Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект. Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не сповільниться. Чекайте, скоро все побачите", — підсумував начальник військової розвідки.

Нагадаємо, що в українському командуванні повідомляли про знищення всіх випущених ракет по Києву силами ППО України. ЗС РФ запустили по столиці 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Фокус писав 29 травня про вибухи, які чули у різних районах Києва. У деяких місцях уламки ракет упали на проїжджу частину.