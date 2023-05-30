Большинство украинцев не хотят возвращаться к линии разграничения "до 24 февраля", — опрос

По словам исследователей, только 23,1% респондентов выразили готовность поддержать прямые переговоры с Россией о прекращении войны и мире.

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Большинство украинцев выступили против с идеей возвращения к линии разграничения до 24 февраля 2022 года. Так, 66,8% респондентов опрос Центра Разумкова высказались против, о чем пишет ZN.UA.

"Если возникнет вопрос, что для достижения мира нужно вернуться к линии разграничения, существовавшей до 24.02.2022, а не к границам 1991 года, согласитесь ли вы с такими условиями? – спросили у украинцев исследователи.

Согласно опросу, 66,8% респондентов ответили: "Нет, не согласен".

Кроме того, сообщается, что 84% опрошенный в той или иной степени относятся к гражданам Российской Федерации негативно. Кроме того, 34,6 % считают, что россияне несут коллективную ответственность за полномасштабное вторжение. Убеждены, что есть "хорошие россияне" 26,1% опрошенных украинцев. Речь идет о тех, кто активно выступает против войны в Украине.

Также издание пишет, что 23,3% не готовы изменить свое отношение ко всем россиянам, поэтому негативно относятся только к тем гражданам РФ, поддерживающих действия Кремля.

Примирение с Россией

Исследователи выяснили, что 68,5% украинцев считают, что примирение между Украиной и Россией невозможно. Примечательно, что 36,3% из них не видят никаких перспектив к примирению, а 32,2% украинцев считают, что должно пройти много времени. Возможно, это произойдет в будущем.

"Нет, при жизни нынешнего поколения примирение невозможно", — отметили украинцы.

Отмечается, что 21,6% респондентов настроены более оптимистично по поводу возможностей примирения с РФ. Примечательно, что 11,9% опрошенных не возлагают ответственность за военные преступления ВС РФ на весь российский народ. 5,6% украинцев ждут примирения в том случае, если РФ "покается".

Переговоры с РФ

Что касается переговоров, то 63,9% респондентов не хотят переговоров с РФ ради мира. Однако 23,1% респондентов выказали готовность к диалогу с российскими властями. 13% респондентов было "трудно ответить" на этот вопрос.

Напомним, что 27 мая у Зеленского объяснили, почему переговоры с РФ невозможны. Сейчас представители Украины обсуждают реализацию "Формулы мира" Владимира Зеленского с Турцией.

"Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска России", — заявил глава ОП Андрей Ермак.

Также журналисты AP рассказали, как война калечит психику украинских детей. Так, примерно 1,5 миллиона украинских детей подвержены риску депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем с потенциально длительными последствиями.