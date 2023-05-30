Більшість українців не хочуть повертатися до лінії розмежування "до 24 лютого", — опитування

За словами дослідників, лише 23,1% респондентів висловили готовність підтримати прямі переговори з Росією щодо припинення війни та миру.

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Більшість українців виступили проти з ідеєю повернення до лінії розмежування до 24 лютого 2022 року. Так, 66,8% респондентів опитування Центру Разумкова висловилися проти, про що пише DT.UA.

"Якщо виникне питання, що для досягнення миру потрібно повернутися до лінії розмежування, що існувала до 24.02.2022, а не до кордонів 1991 року, чи погодитеся ви з такими умовами? – запитали дослідники.

Згідно з опитуванням, 66,8% респондентів відповіли: "Ні, не згоден".

Крім того, повідомляється, що 84% опитаних тією чи іншою мірою ставляться до громадян Російської Федерації негативно. Крім того, 34,6% вважають, що росіяни несуть колективну відповідальність за повномасштабне вторгнення. Переконані, що є "хороші росіяни" 26,1% опитаних українців. Йдеться про тих, хто активно виступає проти війни в Україні.

Також видання пише, що 23,3% не готові змінити своє ставлення до всіх росіян, тому негативно ставляться лише до громадян РФ, які підтримують дії Кремля.

Примирення з Росією

Дослідники з'ясували, що 68,5% українців вважають, що примирення між Україною та Росією неможливе. Примітно, що 36,3% з них не бачать жодних перспектив примирення, а 32,2% українців вважають, що має пройти багато часу. Можливо, це станеться у майбутньому.

"Ні, за життя нинішнього покоління примирення неможливе", — зазначили українці.

Зазначається, що 21,6% респондентів налаштовані оптимістичніше з приводу можливостей примирення з РФ. Цікаво, що 11,9% опитаних не покладають відповідальність за військові злочини ЗС РФ на весь російський народ. 5,6% на українців чекають примирення в тому випадку, якщо РФ "покається".

Переговори з РФ

Щодо переговорів, то 63,9% респондентів не хочуть переговорів з РФ заради миру. Проте 23,1% респондентів виявили готовність до діалогу з російською владою. 13% респондентів було "важко відповісти" на це запитання.

Нагадаємо, що 27 травня у Зеленського пояснили, чому переговори з РФ неможливі. Наразі представники України обговорюють реалізацію "Формули миру" Володимира Зеленського з Туреччиною.

"Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство та керівництво держави говорити з росіянами, поки на нашій території стоять війська Росії", — заявив голова ВП Андрій Єрмак.

Також журналісти AP розповіли, як війна калічить психіку українських дітей. Так, приблизно 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем із психічним здоров'ям з потенційно тривалими наслідками.