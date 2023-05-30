Предотвратить блэкауты: в Украине рассказали, какие электростанции не могут уничтожить россияне

По словам чиновников, ракеты ВС РФ не могут повредить ветряную электростанцию настолько сильно, чтобы полностью вывести ее из строя. Так, ветряные мельницы находятся на большом расстоянии друг от друга.

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За 15 месяцев войны Россия запустила бесчисленное количество ракет и бесплиотников, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Однако сложнее всего оккупантам уничтожить ветряные электростанции. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники среди украинских чиновников.

Так, в качестве примера журналисты привели новую Тилигульскую ВЭС в Николаевской области. Сообщается, что у нее есть решающее преимущество перед другими энергетическими объектами в стране.

Издание пишет, что одна ракета может повредить электростанцию ​​достаточно сильно, чтобы вывести ее из строя. Однако сделать то же самое с ВЭС не получится, так как ветряные мельницы находятся далеко друг от друга. Чтобы их повредить нужно использовать одновременно десятки ракет. Ветроэлектростанцию ​​можно временно вывести из строя, повредив трансформаторную подстанцию ​​или линии электропередач, но ремонтировать их гораздо проще, чем электростанции других видов.

Как рассказал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко, это самая безопасная форма получения энергии.

По словам журналистов, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, потребность в новых источниках власти стала острой. Так, ВС РФ вели обстрелы энергической инфраструктуры, а также захватили Запорожскую атомную электростанцию.

Аналитики в области энергетики и экономики говорят, что большую часть долгожданного зеленого перехода придется отложить до тех пор, пока не начнется реконструкция и не вернутся иностранные инвестиции, и это может зависеть от успеха Украины на поле боя.

Напомним, что в начале мая в ВСУ заявили, что РФ изменила не только тактику обстрелов, но и приоритеты. Предыдущий план оккупантов по "блэкауту" в Украине провалился, однако они продолжат террор при помощи оружия, которое у них осталось.

Также 22 мая в "Энергоатоме" заявили, что войска РФ поставили Запорожскую АЭС на грань мировой катастрофы. По данным госкомпании, все дизель-генераторы АЭС включились в автоматическом режиме, а запаса топлива осталось на десять суток. Обратный отсчет начался.