В Израиле успешно завершили испытания морской версии "Железного купола" (видео)

В ходе испытаний комплекс сбил ракеты и беспилотники, запущенные под разными углами и с разных направлений. В Минобороны говорят, что это укрепит противовоздушную оборону страны и кораблей.

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Компания Rafael Advanced Defense Systems заявила об успешном испытании ЗРК Iron Dome (Железный купол) на базе корабля. Об этом сообщает Минобороны Израиля.

В ходе испытаний морская версия Железного купола поразила сразу несколько запущенных ракет и беспилотников. Цели шли под разными углами и с разных направлений. C-Dome успешно перехватила объекты, "угрожавшие" инфраструктуре и стратегическим активам Израиля в его исключительной экономической зоне.

Установили C-Dome на корвет класса Sa'ar 6. Rafael заявили, что они успешно завершили серию испытаний ЗРК C-Dome в морской версии. Однако данных о сроках развертывания комплекса пока нет.

Также отмечается, что система C-Dome является общим проектом ВМС Израиля, Организации противоракетной обороны Израиля и Rafael Advanced Defense Systems. Морская версия Железного купола будет способствовать укреплению оборонных возможностей как корветов, так и экономических интересов Израиля.

"Система C-Dome является значительным шагом вперед в нашей оборонной способности и обеспечивает преимущество и оперативные возможности израильского оборонного ведомства перед лицом растущих на морской арене угроз. Морская адаптация системы является частью нашей усовершенствованной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны", — заявил министр обороны Йоав Галант.

Напомним, 24 мая СМИ писали, что Штаты могут выкупить у Израиля ударные вертолеты Apache, чтобы дальше передать их Украине.

11 мая Израиль впервые применил ПРО "Праща Давида", чтобы сбить ракету над Тель-Авивом.