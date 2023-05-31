"День открытых дверей в больницах": в ОП прокомментировали розыск в РФ Залужного и Сырского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк потролил окупантов и отметил, что генералы ВСУ лично придут к тем лицам, которые объявили их в розыск.

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Объявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского в розыск в РФ дискредитируют Россию как страну без капли адекватности. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"День открытых дверей в больницах. Но если серьезно, то мне кажется, что господин Залужный и господин Сырский лично придут к тем людям, которые это написали, и зададут им определенные вопросы во время встречи", — сказал он.

Он добавил, что во время этой встречи "будут нюансы", и "пусть они немного подождут", а жителям РФ нужно объяснить, что если бандит и стал прокурором или следователем, то это не значит, что он может объявлять кого-то в розыск.

Объявления Залужного, Сырского и Наева в розыск в РФ: что известно

В РФ объявили в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом стало известно 30 мая по электронной базе розыска Министерства внутренних дел РФ. Сообщается, что главнокомандующего ВСУ разыскивают по статье 356 УК из-за якобы "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Позже оказалось, что в российский "розыск" объявили и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Кроме того, 26 мая глава Следственного РФ, находясь во временно оккупированном Донецке, заявил, что российская сторона привлекает к ответственности не только Валерия Залужного и Александра Сырского, но и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.