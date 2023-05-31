"День відкритих дверей у лікарнях": у ОП прокоментували розшук в РФ Залужного і Сирського

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк потролив окупантів та зазначив, що генерали ЗСУ особисто прийдуть до тих осіб, які оголосили їх у розшук.

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Оголошення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського у розшук у РФ дискредитують Росію як країну без краплі адекватності. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"День відкритих дверей у лікарнях. Але якщо серйозно, то, мені здається, що пан Залужний і пан Сирський особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставлять їм певні питання під час зустрічі", — сказав він.

Він додав, що під час цієї зустрічі "будуть нюанси", і "нехай вони трохи почекають", а жителям РФ треба пояснити, що якщо бандит і став прокурором, чи слідчим, то це не значить, що він може оголошувати когось у розшук.

Оголошення Залужного, Сирського та Наєва у розшук в РФ: що відомо

У РФ оголосили в розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо 30 травня з електронної бази розшуку Міністерства внутрішніх справ РФ. Повідомляється, що головнокомандувача ЗСУ розшукують за статтею 356 КК через нібито "обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

Пізніше виявилось, що у російський "розшук" оголосили і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Крім того, 26 травня голова Слідкому РФ, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку, заявив, що російська сторона притягує до відповідальності не тільки Валерія Залужного й Олександра Сирського, а і командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.