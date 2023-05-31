"Уменьшили БК": экипаж ЗРК "Стрела-10" показал особенности работы на линии фронта (видео)

Экипаж ЗРК "Оса" решил в определенной степени "переформатировать" свою работу для эффективной борьбы с российскими воздушными целями.

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Экипаж ЗРК "Стрела-10" рассказал, почему снизил боекомплект в два раза во время стрельбы для большей эффективности и мобильности. Военное телевидение Украины в Facebook 31 мая опубликовало видео с места событий.

В репортаже рассказали, что штатно у комплекса четыре ракеты. Экипаж решил в определенной степени "переформатировать" свою работу. Оператор под псевдонимом АРА отметил, что две ракеты устанавливают сверху системы, а остальные держат в багажном отделении.

"И мне легче, и БК будет под надежной защитой", – объяснил он.

Характеристики ЗРК "Оса"

Автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "Оса" изготовлен в СССР. Его разработка началась еще в 1960 году. На вооружение комплекс был принят 4 октября 1971 года. Комплекс прошел успешную модернизацию в Украине. Комплекс имеет на вооружении четыре зенитных ракеты 9 M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9 М33М2, а "Оса-АКМ" — 6 ракет 9 М33М3. Техника ВСУ позволяет получать внешние целеуказания от внешнего командного пункта в радиусе 90 км и функционировать в 4-х режимах удаленности от внешнего командного пункта:

12 км

25 км

45 км

до 90 км

Напомним, аналитики Ukraine Weapons Tracker 22 апреля сообщили, что находящиеся на вооружении у подразделений Вооруженных сил Украины советские ЗРК "Оса-АКМ" получили зенитные ракеты. Это могло быть оружие из Иордании. Вероятно, ракеты были поставлены украинскому войску с иорданских складов, поскольку в 2017 году Иордания списала этот комплекс. Бойцы ВСУ рассказали, что коэффициент составляет у 50-60% вероятности перехвата цели. Советские запасы в ВСУ имеют вероятность в 80%, но даже 50-60% лучше, чем ничего, как отметили они. Это первый раз, когда в Украине заметили оружие из Иордании. Относительно результатов ее эффективности не указали.