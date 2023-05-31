"Зменшили БК": екіпаж ЗРК "Стріла-10" показав особливості роботи на лінії фронту (відео)

Екіпаж ЗРК "Оса" вирішив певною мірою "переформатувати" свою роботу для ефективної боротьби з російськими повітряними цілями.

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Екіпаж ЗРК "Стріла-10" розповів, чому зменшив боєкомплект у два рази під час стрільби для більшої ефективності та мобільності. Військове телебачення України у Facebook 31 травня опублікували відео з місця подій.

У репортажі розповіли, що штатно у комплексу чотири ракети. Екіпаж вирішив певною мірою "переформатувати" свою роботу. Оператор на псевдо АРА зазначив, що дві ракети встановлюють зверху системи, а інші тримають у багажному відділені.

"І мені легше, і БК буде під надійним захистом", – пояснив він.

Характеристики ЗРК "Оса"

Автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "Оса" виготовлений у СРСР. Його розробка розпочалася ще у 1960 році. На озброєння комплекс прийняли 4 жовтня 1971 року. Комплекс пройшов успішну модернізацію в Україні. Комплекс має на озброєнні чотири зенітні ракети 9 M33, модифікація "Оса-АК" має 6 ракет 9 М33М2, а "Оса-АКМ" — 6 ракет 9 М33М3. Техніка ЗСУ дозволяє отримувати зовнішні цілевказівки від зовнішнього командного пункту в радіусі 90 км та функціонувати в 4-х режимах віддаленості від зовнішнього командного пункту:

12 км

25 км

45 км

до 90 км

Нагадаємо, аналітики Ukraine Weapons Tracker 22 квітня повідомили, що радянські ЗРК "Оса-АКМ", які є на озброєні у підрозділів Збройних сил України, отримали зенітні ракети. Це могла бути зброя з Йорданії. Ймовірно, ракети були поставлені україснькому війську з йорданських складів, оскільки у 2017 році Йорданія списала цей комплекс. Бійці ЗСУ розповіли, що коефіцієнт становить у 50-60% ймовірності перехоплення цілі. Радянські запаси в ЗСУ мають ймовірність у 80%, але навіть 50-60% краще, ніж нічого, як зазначили вони. Це перший раз, коли в Україні помітили зброю з Йорданії. Щодо результатів її ефективності не зазначили.