На озброєнні в ЗСУ вперше зʼявились йорданські ракети для ППО (фото)

Радянські ЗРК "Оса-АКМ", які використовують українські військові, отримали зенітні ракети. Йорданська армія до 2017 року мала 52 комплекси "Оса".

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Українські військові, ймовірно, отримали для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" ракети з Йорданії. Про це 22 квітня повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Складна ситуація в ЗСУ із запасами радянських зенітних ракет покривається всіма можливими способами, зазначають аналітики. В одному з відео, яке публікували російські пропагандисти, на українському ЗРК "Оса-АКМ" помітний помаранчевий пусковий тубус для ракети.

ЗРК "Оса" в Йорданії

Ймовірно, ракети були поставлені з йорданських складів, бо у 2017 році Йорданія списала ЗРК "Оса-АК". Їхня армія мала на озброєнні 52 установки, з яких 35 були продані у Вірменію. На фото вірменських військових видно, що пускові для ракет теж мають помаранчевий окрас.

Помаранчеві пускові на озброєнні у Вірменії

Доля решти комплексів ППО залишається невідомою. Також експерти стверджують, що ракети 9М33М2, які використовували йорданцями на ЗРК "Оса-АК", є менш потужними та старішими за ті, які використовують українські військові на модернізованих "Оса-АКМ".

Бійці ЗСУ говорять про коефіцієнт у 50-60% ймовірності перехоплення цілі. Радянські запаси в ЗСУ мають ймовірність у 80%, але навіть 50-60% краще, ніж нічого, підсумовують автори. Це перший раз, коли в Україні помітили зброю з Йорданії.

Йорданські ракети в ЗСУ

ЗРК "Оса-АКМ" — це автоматизований зенітно-ракетний комплекс, призначений для прикриття сил та засобів військових на фронті. Установка має 6 ракет 9М33М3. Його радіус дії складає 10 км, а максимальна висота для перехоплення цілей — 5 км. Одночасно одна пускова установка може перехоплювати 1 ціль.

Нагадаємо, 20 квітня ЗСУ вперше показали на озброєнні турецькі РСЗВ Roketsan MCL, які здатні вести стрільбу високоточними ракетами.

21 квітня на засіданні Рамштайн однією з основних тем стала українська ППО. Міністри оборони обговорювали, як посилити захист неба.