На вооружении в ВСУ впервые появились иорданские ракеты для ПВО (фото)

Советские ЗРК "Оса-АКМ", использующиеся украинскими военными, получили зенитные ракеты. Иорданская армия к 2017 году имела 52 комплекса "Оса".

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Украинские военные, вероятно, получили для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" ракеты из Иордании. Об этом 22 апреля сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Сложная ситуация в ВСУ с запасами советских зенитных ракет покрывается всеми возможными способами, отмечают аналитики. В одном из видео, опубликованном российскими пропагандистами, на украинском ЗРК "Оса-АКМ" заметен оранжевый пусковой тубус для ракеты.

ЗРК "Оса" в Иордании

Вероятно, ракеты были поставлены из иорданских складов, потому что в 2017 году Иордания списала все 52 ЗРК "Оса-АК". Позднее 35 комплексов были проданы в Армению. На фото армянских военных видно, что пусковые для ракет также имеют оранжевый окрас.

Оранжевые пусковые на вооружении в Армении

Судьба остальных комплексов ПВО остается неизвестной. Также эксперты утверждают, что ракеты 9М33М2, которые использовали иорданцы на ЗРК "Оса-АК", являются менее мощными и старыми, чем используемые украинскими военными на модернизированных "Оса-АКМ".

Бойцы ВСУ говорят о коэффициенте в 50-60% вероятности перехвата цели. Советские запасы в ВСУ имеют вероятность в 80%, но даже 50-60% лучше, чем ничего, заключают авторы. Это первый раз, когда в Украине заметили оружие из Иордании.

Иорданские ракеты в ВСУ

ЗРК "Оса-АКМ" — это автоматизированный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств военных на фронте. Установка имеет 6 ракет 9М33М3. Его радиус действия составляет 10 км, а максимальная высота для перехвата целей – 5 км. Одновременно одна пусковая установка может перехватывать 1 цель.

Напомним, 20 апреля ВСУ впервые показали на вооружении турецкие РСЗО Roketsan MCL, способные вести стрельбу высокоточными ракетами.

21 апреля на заседании Рамштайна одной из основных тем стала украинская ПВО. Министры обороны обсуждали, как усилить защиту неба.