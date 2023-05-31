Купленные на деньги украинцев: волонтер показал поражение дронами двух подряд авто ВС РФ (видео)

Российские захватчики потеряли два автомобиля. Оккупанты в автомобиле не остановились, чтобы помочь водителю другого транспортного средства и пытались быстро проскочить опасную локацию, но им это не удалось.

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Боевые беспилотники, приобретенные на средства украинцев, и в дальнейшем эффективно уничтожают технику и личный состав российских захватчиков. Волонтер и украинский общественный деятель Сергей Стерненко 31 мая опубликовал соответствующее видео в Telegram.

В ролике можно увидеть, как дрон уничтожает автомобиль россиян. Беспилотник залетел в кабину транспортного средства, которое впоследствии протаранило столб.

"Буханки закончатся. Дроны, на которые вы даете средства – нет", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Ескадрон" опубликовали видео, на котором в направлении уже подбитого автомобиля едет другое транспортное средство. Оккупанты в автомобиле не остановились, чтобы помочь водителю и пытался быстро проскочить опасную локацию, но им это не удалось.

"Публикуем вторую серию этого увлекательного мини-сериала", – сообщили в соцсети.

Напомним, 31 мая дрон-разведчик помог 30 бригаде им. князя Константина Острожского уничтожить станцию РЭБ РФ. Российское средство РЭБ охотилось за украинскими беспилотниками, но впоследствии и само оказалось целью, которую успешно поразила артиллерия ВСУ. Задача таких средств – уничтожить или вывезти из строя всеми средствами поражения. Цель РЭБ состоит в том, чтобы дезорганизовать управление войсками противника и снизить эффективность его разведки.

Также 31 мая операторы показали, как обнаруживают российскую технику и уклоняются от ракет, управляя беспилотником украинского производства. Беспилотник "Лелека" позволяет ВСУ выявлять цели, сопровождать их, обозначать координаты в режиме реального времени и корректировать огонь. "Лелека" оснащается дневной и ночной камерами, демонстрирующими действия россиян с очень большого расстояния. Видео транслируется на большой монитор, установленный в автомобиле.