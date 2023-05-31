Придбані на кошти українців: волонтер показав ураження дронами двох поспіль автівок ЗС РФ (відео)

Російські загарбники втратили дві автівки. Окупанти в автомобілі не зупинилися аби допомогти водієві іншого транспортного засобу та намагалися швидко проскочити небезпечну локацію, але їм це не вдалося.

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Бойові безпілотники, які були придбані на кошти українців, й надалі ефективно знищують техніку та особовий склад російських загарбників. Волонтер та український громадський діяч Сергій Стерненко 31 травня опублікував відповідне відео у Telegram.

У ролику можна побачити, як дрон знищує автомобіль росіян. Безпілотник залетів у кабіну транспортного засобу, який згодом протаранив стовп.

"Буханки закінчаться. Дрони, на які ви даєте кошти – ні", – йдеться у дописі.

Згодом у Telegram-каналі "Ескадрон" опублікували відео, на якому у напрямку вже підбитої автівки, їде інший транспортний засіб. Окупанти в автомобілі не зупинилися аби допомогти водієві та намагався швидко проскочити небезпечну локацію, але їм це не вдалося.

"Публікуємо другу серію цього захоплюючого міні-серіалу", – повідомили у "Ескадроні".

Нагадаємо, 31 травня дрон-розвідник допоміг 30 бригаді ім. князя Костянтина Острозького знищити станцію РЕБ РФ. Російський засіб РЕБ полював на українські безпілотники, але згодом й сам виявився ціллю, яку успішно уразила артилерія ЗСУ. Завдання таких засобів – знищити або вивезти з ладу всіма наявними засобами ураження. Мета РЕБ полягає у тому, щоб дезорганізувати управління військами противника та знизити ефективність його розвідки.

Також 31 травня оператори показали, яким чином виявляють російську техніку та ухиляються від ракет, керуючи безпілотником українського виробництва. Безпілотник "Лелека" дозволяє ЗСУ виявляти цілі, супроводжувати їх, позначати координати в режимі реального часу та коригувати вогонь. "Лелека" оснащується денною та нічною камерами, які демонструють дії росіян з дуже великої відстані. Відео транслюється на великий монітор, встановлений в автомобілі.