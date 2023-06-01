Бои в Белгородской области: добровольцы уничтожили российскую технику (видео)

Бойцам из РДК и ЛСР удалось ликвидировать грузовик с боекомплектом и самоходный миномет "Тюльпан".

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В Белгородской области Российской Федерации бойцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" продолжают свой рейд вглубь территории РФ. 1 июня добровольцы сообщили об уничтожении вражеской техники.

Как сказано в сообщении Легиона "Свобода России" солдаты точными ударами уничтожили российский грузовик с боекомплектом, а также самоходный миномет "Тюльпан". Добровольцы поделились кадрами пылающей техники Вооруженных сил России.

Напомним, 1 июня сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР прорвали российскую границу и двинулись в сторону города Шебекино Белгородской области.

Позже бойцы заявили о начале второй фазы операции по освобождению России от режима Владимира Путина.