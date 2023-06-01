"Понимает, что происходит": глава Шебекинского округа заявил, что ему позвонил Путин

По словам чиновника из Белгородской области, на территорию которой проникли бойцы "Русского добровольческого корпуса", президент РФ в ходе разговора поинтересовался, какая нужна помощь, что было "очень приятно".

Related video

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает российский портал Бел.ру.

"Да, мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, о наших планах. Он меня поблагодарил, и мы продолжили работу", — сказал Владимир Жданов.

Жданов также утверждает, что российский президент поинтересовался у него, какая сейчас нужна помощь, что по словам чиновника было "очень приятно".

"Это был диалог… мне вот показалось так, что человек настолько владеет ситуацией, человек понимает, что происходит", — заявил глава Шебекинского округа.

Как отмечает российские издание РБК, 1 июня Владимир Путин также наградил Владимира Жданова орденом "За мужество и самоотверженность" на фоне новостей об участившихся атаках на Белгородскую область, в частности на Шебекино.

Напомним, что 1 июня бойцы из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что ведут боевые действия в районе населенного пункта Шебекино Белгородской области РФ.

При этом жительница Шебекино Белгородской области РФ записала видеообращение, в котором рассказала, что на город якобы идет наступление Вооруженных сил Украины. В то же время российских военных очень мало.

В свою очередь Министерство обороны России отчиталось о пресечении "террористического акта", который якобы Украина пыталась совершить в городе Шебекино Белгородской области. При этом в ведомстве утверждают, что нарушений государственной границы не допущено.