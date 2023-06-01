Уничтожили 30 "боевиков", 4 ББМ и "Град": в МО РФ говорят, что "пресекли теракт" в Шебекино

В ведомстве заявили, что отразили три атаки "украинских террористических формирований" и не допустили нарушения государственной границы.

Related video

В четверг, 1 июня, Министерство обороны России отчиталось о пресечении "террористического акта", который якобы Украина пыталась совершить в городе Шебекино Белгородской области.

"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что около 3-х часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, "украинские террористические формирования" численностью до двух мотопехотных рот, с поддержкой танков, якобы предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара", – пишет пресс-служба.

В заявлении Минобороны РФ также говорится, что "террористические формирования киевского режима", якобы понесли существенные потери и были отброшены. При этом в ведомстве утверждают, что нарушений государственной границы не допущено.

Также сообщается, что на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти "украинских террористов", четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и один пикап.

Что происходит в Шебекино

Между тем жительница Шебекино Белгородской области РФ рассказала, что на город якобы идет наступление Вооруженных сил Украины. В то же время российских военных очень мало.

По ее словам, во время обстрелов в предыдущие дни ответных действий российских военнослужащих не было. Она добавила, что в городе не было военных РФ, а мирные жители предоставлены сами себе.

Ранее бойцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) сообщили, что ведут боевые действия в районе населенного пункта Шебекино.

По словам добровольцев, они не могут обеспечить эвакуацию мирных жителей, поскольку регулярная армия РФ ведет обстрел населенных пунктов. В силу этого в РДК призвали мирных жителей эвакуироваться.

Согласно информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрелом оказались несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. Традиционно российский чиновник обвиняет в обстрелах украинскую армию.

Гладков также информировал о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".

Напомним, 1 июня сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР прорвали российскую границу и двинулись в сторону города Шебекино Белгородской области.

Позже добровольцы заявили о начале второй фазы операции по освобождению России от режима Владимира Путина.