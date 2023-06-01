Знищили 30 "бойовиків", 4 ББМ та "Град": у МО РФ кажуть, що "зірвали теракт" у Шебекіному

У відомстві заявили, що відбили три атаки "українських терористичних формувань" і не допустили порушення державного кордону.

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У четвер, 1 червня, Міністерство оборони Росії прозвітувало про зрив "терористичного акту", який нібито Україна намагалася вчинити у місті Шебекіно Бєлгородської області.

"Сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації спільно з підрозділами Прикордонної служби та іншими підрозділами ФСБ Росії зірвано нову спробу київського режиму провести терористичний акт щодо цивільного населення міста Шебекіно Бєлгородської області", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві заявили, що близько 3-ї години ранку за московським часом, після інтенсивного обстрілу цивільних об'єктів у Бєлгородській області, "українські терористичні формування" чисельністю до двох мотопіхотних рот, з підтримкою танків, нібито зробили спробу вторгнення на територію РФ в районі Нової Таволжанки та міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шебекіно".

"Самовідданими діями російських військовослужбовців відбито три атаки українських терористичних формувань. Армійською авіацією Західного військового округу завдано одинадцять ударів по супротивнику. Ракетними військами та артилерією виконано 77 вогневих завдань, важкими вогнеметними системами завдано два удари", — пише пресслужба.

У заяві Міноборони РФ також йдеться, що "терористичні формування київського режиму", нібито зазнали суттєвих втрат і були відкинуті. При цьому у відомстві стверджують, що порушень державного кордону не допущено.

Також повідомляється, що на прикордонній території з боку України знищено понад 30 "українських терористів", чотири бойові броньовані машини, бойова машина РСЗВ "Град" та один пікап.

Що відбувається в Шебекіному

Тим часом мешканка Шебекіного Бєлгородської області РФ розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Натомість російських військових дуже мало.

За її словами, під час обстрілів у попередні дні дій у відповідь російських військовослужбовців не було. Вона додала, що у місті не було військових РФ, а мирні жителі надані самі собі.

Раніше бійці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) повідомили, що ведуть бойові дії в районі населеного пункту Шебекіно.

За словами добровольців, вони не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ веде обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, під обстрілом опинилися кілька населених пунктів Шебекінського та Грайворонського округів. Традиційно російський чиновник звинувачує в обстрілі українську армію.

Гладков також інформував про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що бійці РДК та ЛСР прорвали російський кордон і рушили у бік міста Шебекіно Бєлгородської області.

Пізніше добровольці заявили про початок другої фази операції зі звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.