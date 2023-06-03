"Не могу поверить, что выжила": журналисты рассказали, как украинки рожают во время войны

По словам журналистов, собирать статистику по преждевременным родам в Украине после начала полномасштабной войны тяжело, ведь множество молодых мам уехали за границу. Однако врачи отмечают, что здоровье беременных в целом ухудшилось.

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Война наносит тяжелый психологический урон мирным жителем. Для беременных может быть особенно опасен. Медики предупреждают, что в Украине резко ухудшилось здоровье будущих матерей. В частности, выросло количество случаев преждевременных родов. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что дети, рожденные раньше срока, более склонны к развитию респираторных, неврологических и пищеварительных осложнений. Те, кто родился особенно преждевременно, могут иметь серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем.

По словам журналистов, после более чем года войны официальная статистика о материнском здоровье в Украине скудна. Очень много беременных женщин, особенно с проблемами со здоровьем, были эвакуированы в другие страны. Однако врачи из регионов, которые находятся близко к линии фронта заявили, что показатели по преждевременным родам сильно выросли. Также приходится чаще делать кесарево сечение.

Как рассказала 58-летняя Людмила Суджук, работающая главой одной из больниц Николаева, течение беременности у женщин стало проходить куда сложнее.

"Обычно рождение нового человека — это счастье, а сейчас — тревога", — добавила она.

По ее словам, усилия по защите беременных от напряженности войны стали приоритетом, поскольку медицинский персонал пробует новые способы отвлечь пациентов от звуков войны снаружи.

"Мы говорили, что обстрел — это фейерверки в честь рождения их детей", — рассказала Суджук.

Издание пишет, что в больнице, которой управляет Суджук, количество кесаревых сечений и преждевременных родов увеличилось на 5%.

Случай Амины Цой

Журналисты пообщались с молодой матерью Аминой Цой, которая родила в Николаеве двух девочек-двойняшек. Женщина не пострадала от обстрелов города, однако из-за стресса у нее начались проблемы со зрением, а также произошла задержка воды. После экстренного кесарева сечения, во время которого она потеряла много крови, ей пришлось сделать два переливания. Ее дочери родились на 6 недель раньше положенного срока. Даже лежа на операционном столе женщина слышала звуки взрывов и выстрелов за окном.

Цой винит войну в том, что ее беременность превратилась в такое испытание, хотя до начала полномасштабного вторжения все проходило нормально. Затем, как сообщается, муж отвез мать и детей на границу с Молдовой, чтобы они были в безопасности.

Журналисты пишут, что сейчас Цой с детьми снимает дом возле Одессы. Ее дочери здоровы, однако отстают от нормальных физиологических показателей своего возраста.

"Я до сих пор не могу поверить, что выжила", — сказала женщина журналистам.

Напомним, что военнослужащие рассказали журналистам WP, как защищают Киев от воздушных атак РФ. По словам журналистов, ПВО Украины представляет собой лоскутное одеяло из различных вооружений, многие из которых были переданы Западом. Сотни украинских солдат вооружены ПЗРК Stinger, многие используют другие более сложные системы.