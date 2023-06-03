"Не можу повірити, що вижила": журналісти розповіли, як українки народжують під час війни

За словами журналістів, збирати статистику щодо передчасних пологів в Україні після початку повномасштабної війни важко, адже багато молодих мам поїхали за кордон. Проте лікарі зазначають, що здоров'я вагітних загалом погіршилося.

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Війна завдає важкої психологічної шкоди мирним жителям. Для вагітних може бути особливо небезпечним. Медики попереджають, що в Україні різко погіршилося здоров'я майбутніх матерів. Зокрема, зросла кількість випадків передчасних пологів. Про це пише видання The New York Times.

Повідомляється, що діти, народжені раніше терміну, більш схильні до розвитку респіраторних, неврологічних та травних ускладнень. Ті, хто народився особливо передчасно, можуть мати серйозні проблеми з фізичним та психічним здоров'ям.

За словами журналістів, після більш ніж року війни офіційна статистика про материнське здоров'я в Україні мізерна. Дуже багато вагітних жінок, особливо з проблемами зі здоров'ям, було евакуйовано до інших країн. Проте лікарі з регіонів, які знаходяться близько до лінії фронту, заявили, що показники з передчасних пологів сильно зросли. Також доводиться частіше робити кесарів розтин.

Як розповіла 58-річна Людмила Суджук, яка працює головою однієї з лікарень Миколаєва, перебіг вагітності у жінок став проходити значно складніше.

"Зазвичай народження нової людини — це щастя, а зараз — тривога", — додала вона.

За її словами, зусилля захисту вагітних від напруженості війни стали пріоритетом, оскільки медичний персонал пробує нові способи відвернути пацієнтів від звуків війни зовні.

"Ми говорили, що обстріл — це феєрверки на честь народження їхніх дітей", — розповіла Суджук.

Видання пише, що у лікарні, якою керує Суджук, кількість кесаревих перерізів та передчасних пологів збільшилася на 5%.

Випадок Аміни Цой

Журналісти поспілкувалися з молодою матір'ю Аміною Цою, яка народила у Миколаєві двох дівчаток-двійнят. Жінка не постраждала від обстрілу міста, проте через стрес у неї почалися проблеми із зором, а також відбулася затримка води. Після екстреного кесаревого розтину, під час якого вона втратила багато крові, їй довелося зробити два переливання. Її дочки народилися на 6 тижнів раніше за визначений термін. Навіть лежачи на операційному столі жінка чула звуки вибухів та пострілів за вікном.

Цой звинувачує війну в тому, що її вагітність перетворилася на таке випробування, хоча на початок повномасштабного вторгнення все проходило нормально. Потім, як повідомляється, чоловік відвіз матір та дітей на кордон із Молдовою, щоб вони були у безпеці.

Журналісти пишуть, що зараз Цой із дітьми винаймає будинок біля Одеси. Її дочки здорові, проте відстають від нормальних фізіологічних показників свого віку.

"Я досі не можу повірити, що вижила", — сказала жінка журналістам.

Нагадаємо, що військовослужбовці розповіли журналістам WP, як захищають Київ від повітряних атак РФ. За словами журналістів, ППО України являє собою ковдру з різних озброєнь, багато з яких було передано Заходом. Сотні українських солдатів озброєні ПЗРК Stinger, багато хто використовують інші складніші системи.