В Минобороны Германии прокомментировали поставки Украине крылатых ракет Taurus

По словам министра обороны, Берлин сейчас переосмысливает позицию в вопросе возможных поставок современных западных истребителей Киеву.

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В настоящее время Германия не собирается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус 5 июня в интервью DW.

Глава немецкого оборонного ведомства отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.

Отвечая журналистам на вопрос об опасениях использования Украиной немецкого оружия на российской территории, он отметил, что международное право позволяет делать это в целях самообороны.

Писториус добавил, что Германия, как и США, всегда подчеркивали, что не хотели бы использования своего оружия на территории Российской Федерации. Вместе с тем, по его словам, Берлин "полностью доверяет украинским партнерам".

Чиновник также отметил, что немецкое правительство может пересмотреть свою позицию в вопросе возможных поставок современных западных истребителей Украине.

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", – уточнил он.

Кроме того, Писториус заявил, что в ходе турне по странам Индо-Тихоокеанского региона, он подчеркивает нецелесообразность немедленного перемирия в российско-украинской войне, поскольку это будет означать успех Москвы.

По его мнению, именно Кремль мог бы положить конец этой войне, выведя из Украины все войска, поэтому прекращение поставок оружия Киеву не является решением конфликта.

"Украина — суверенная страна, и она должна решить, когда наступит время для переговоров или чего-то еще. Это не зависит от нас", – добавил Писториус.

Напомним, 23 мая представитель германской ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров.

3 июня полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант высказал мнение, что российскую армию нужно лишить мысли о ее возможной победе и отправить Украине действительно мощное оружие. Речь шла о ракетах ATACMS.