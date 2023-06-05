У Міноборони Німеччини прокоментували постачання Україні крилатих ракет Taurus

За словами міністра оборони, Берлін зараз переосмислює позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Києву.

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Наразі Німеччина не збирається передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це заявив Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 5 червня в інтерв'ю DW.

Глава німецького оборонного відомства відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

Відповідаючи журналістам на запитання щодо побоювання використання Україною німецької зброї на російській території, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.

Пісторіус додав, що Німеччина, як і США, завжди наголошували, що не хотіли б використання своєї зброї на території Російської Федерації. Водночас, за його словами, Берлін "цілком довіряє українським партнерам".

Чиновник також зазначив, що німецький уряд може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо і що ми хочемо та можемо зробити. І, думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", — уточнив він.

Крім того, Пісторіус заявив, що в ході турне країнами Індо-Тихоокеанського регіону він підкреслює недоцільність негайного перемир'я в російсько-українській війні, оскільки це означатиме успіх Москви.

На його думку, саме Кремль міг би покласти край цій війні, вивівши з України всі війська, тому припинення постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.

"Україна — суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось ще. Це не залежить від нас", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, 23 травня представник німецької ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер заявив, що Німеччина має передати Україні далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів.

3 червня полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант висловив думку, що російську армію потрібно позбавити думки про її можливу перемогу та відправити Україні справді потужну зброю. Йшлося про ракети ATACMS.