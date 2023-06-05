"Ядерный апокалипсис" отменяется: эксперт назвал главные цели рейдов РДК и ЛСР на Белгородщине

Подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. По состоянию на 5 июня серая зона охватила почти 10 кв. км. Как далеко могут продвинуться российские повстанцы и какие цели уже достигнуты, Фокус спросил у военного эксперта.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) продолжают контролировать село Новая Таволжанка в Белгородской области России. 5 июня они опубликовали соответствующее сообщение, тем самым опровергнув информацию Минобороны РФ, которое заявляло о ликвидации двух групп ДРГ при попытке форсировать реку Северский Донец. Также бойцы обнародовали видеозапись, на которой видно, как российские добровольцы свободно перемещаются по населенному пункту.

Согласно данным интерактивной карты DeepStateMAP от 5 июня, в результате рейдов бойцов РДК и легиона "Свобода России" (ЛСР) на территории Белгородской области могла образоваться серая зона площадью 9,77 кв. км. Войска РФ не контролируют участок российско-украинской границе рядом c Новой Таволжанкой, в этом районе фиксируется активная деятельность сил российских формирований, выступающих против действующей власти в РФ.

Серая зона в Белгородской области Фото: DeepStateMAP

Передислокация дополнительных российских подразделений в Белгородскую область не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Аналитики DeepState считают, что отсутствие управления и неудачные попытки отразить атаку спровоцировало потерю территории. Российские повстанцы и дальше организуют рейды в приграничной территории, при этом фиксируются взаимные обстрелы с федеральными силами.

"Серую зону нельзя называть буферной"

"Хочу сразу подчеркнуть, что серую зону нельзя называть "буферной". Последнюю создают штатные войска армии, но в Белгородской области нет украинских штатных военных. Там есть российские повстанцы, которые частично перенесли боевые действия на территорию России", — говорит Фокусу военный эксперт Петр Черник.

По его словам, рейды РДК и ЛСР имеют три главные цели, и одна из них — посеять сомнения в головах местных элит, что российская власть их может защитить.

"Эта цель достигается невероятно хорошо, потому что все региональные элиты, все их так называемые "финансово-промышленные мешки" задумаются — а в безопасности ли их капиталы и они сами", — подчеркивает Черник.

Следующая цель – долгоиграющая, но с большим потенциалом, продолжает он. Речь о заводе "Монокристалл" в Шебекино, который является третьим в мире производителем искусственного сапфира для индустрии оптоэлектроники. По информации росСМИ, одним из основных покупателей завода является компания Apple. Из них она делает стекла для iPhone и часов Watch.

"В свете происходящего в Шебекино клиентура, имевшая связи с заводом, задумается, а стоит ли и дальше продолжать с ними сотрудничество. Это долгоиграющий момент, но потенциально важный", — отмечает военный эксперт.

Третья, самая главная цель, которую, по мнению Черника, уже смогли достичь российские добровольцы, — это окончательное снятие табу на то, что на территории России не может быть боевых действий.

"Это важно не столько для Украины, как для всего цивилизованного мира. Потому что эти боевые действия кипят уже несколько недель, а ядерного апокалипсиса все еще нет. А если так, то мы понимаем, что нынешние военно-политические элиты РФ не способны предложить что-то в серьезном военном милитаристическом смысле. Поэтому наши союзники могут передавать практически всю номенклатуру вооружений, по поводу которой очень сомневались, особенно авиацию", — продолжает эксперт.

По его словам, рейды в Белгородскую область также поставили под серьезный удар всю структуру ФСБ, ведь именно она отвечает за целостность и сохранность российской границы.

"Еще один важный стратегический вывод, который можно сделать благодаря РДК и ЛСР: Украина выходит на новый уровень милитаризированной субъектности. Страна является субъектной, когда способна организовывать того или иного типа военные операции за пределами своих границ", — говорит Черник.

При этом он предупреждает, что в ближайшие пару месяцев не стоит ждать от этих рейдов большого потенциала, потому что любое партизанское движение нуждается в поддержке населения. А о такой пока говорить не приходится. Хотя, бесспорно, эти операции в Белгородской области очень важны, уточняет собеседник Фокуса.

Как считает военный эксперт, РДК и ЛСР могут продвинуться вглубь РФ максимум до 50 км, передвижение на более дальнее расстояние не позволяет логистическая составляющая. Он объясняет, что технику нужно заправлять и обслуживать, а людям — отдыхать и есть, все это может обеспечить только местное население, но такой поддержки у добровольцев пока нет.

Напомним, 4 июня в Офисе Президента Украины прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности".