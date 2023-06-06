Конфликт между "Вагнером" и ВС РФ будет ключевым в ближайшие недели, — британская разведка

Впервые столкновения между наемниками и регулярной армией РФ дошли до боестолкновений. Из-за отсутствия резервов в ВС РФ, в ближайшие недели покажут, как будет развиваться ситуация, считают в разведке.

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Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин впервые заявил, что регулярная армия РФ намеренно атаковала подразделения наемников. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 6 июня.

Вражда между наемниками ЧВК "Вагнера" и Минобороны РФ достигла беспрецедентного уровня, отмечают в Минобороны Великобритании. Владелец ЧВК Евгений Пригожин впервые обвинил регулярную армию в атаках на своих наемников. После этого они задержали, вероятно, командира российской армии.

Также в британской разведке отмечают, что большую часть наемников вывели из Бахмута. У ВС РФ не хватает резервных подразделений, а значит, то насколько "вагнеровцы" будут прислушиваться к приказам Минобороны, будет иметь критическое влияние в ближайшие недели для дальнейших боевых действий.

Отчет британской разведки от 6 июня

За последние 2 суток наблюдается существенная активизация боевых действий на многих участках фронта, включая те, где в течение нескольких месяцев было относительно спокойно.

Напомним, 4 июня у Пригожина заявили, что "вагнеровцы" вступили в бой с российской армией под Бахмутом. Якобы первыми открыли огонь ВС РФ.

5 июня глава Пригожин сообщил, что "вагнеровцы" взяли в "плен" подполковника ВС РФ Романа Веневитина, назвавшего себя командиром 72-й бригады РФ.